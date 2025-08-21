Flipar Conheça as catedrais mais belas da Rússia e a história por trás de suas cúpulas coloridas A arquitetura religiosa da Rússia carrega uma estética marcante, repleta de significados históricos, simbólicos e culturais. Basta um breve passeio nas cidades do país para notar o impacto visual das catedrais - testemunhas silenciosas de batalhas, revoluções e fé. Por Flipar

Sergey Korovkin /Wikimédia Commons