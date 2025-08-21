Oito meses após demissão polêmica da Globo, Rodrigo Bocardi prepara canal de notícias online

A iniciativa surge sete meses após sua polêmica saída da Globo, marcando sua estreia em um projeto próprio. A data oficial de lançamento ainda não foi revelada, mas a expectativa é de que o BocaTV seja um espaço independente de informação e interação.
A demissão de Bocardi da Rede Globo por violar o código de ética da emissora e teve grande repercussao na época. Segundo o site F5 da Folha de SP, Bocardi cobrava o valor de R$ 55 mil por hora para dar consultoria e “media training” a políticos e executivos.
De acordo com a publicação, um documento mostrou que Bocardi fez dez sessões de consultoria sem comunicar à Globo previamente. Pelas regras da empresa, os funcionários devem informar a pretensão de realizar serviço desse tipo para que haja uma avaliação interna.
Segundo a reportagem, Bocardi transgrediu outras normas da Globo. Ele prestou serviÃ§os ao banco Bradesco entre 2017 e 2023 e tambÃ©m para uma empresa que atende contas pÃºblicas, o que Ã© considerado internamente conflito de interesses.
Um dia após a demissão, ele usou as redes sociais para agradecer a Globo e falar com seus seguidores. O jornalista declarou não ter feito nada de errado. “Eu atuei com os mesmos princípios. É isso que me deixa com a consciência tranquila.”, afirmou.
A Globo surpreendeu ao anunciar a demissão Rodrigo Bocardi, âncora do “Bom Dia São Paulo”, no dia 30/01/2025. 'Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance', comunicou a emissora em nota oficial.
Bocardi estava na Globo desde 2004, quando começou trabalhando como repórter do “Jornal Nacional”. A partir de 2016, ele passou a ocupar a função de plantonista do principal telejornal da emissora, participando da bancada nas ausências de William Bonner. Antes de assumir o “Bom Dia São Paulo”, ele teve passagens por “SPTV 1ª edição” e “Jornal da Globo”.
Sabina Simonato, de 40 anos, foi anunciada pela Globo como a nova jornalista à frente do “Bom Dia São Paulo”. Ela estava no telejornal desde 2017, ocupando as funções de repórter e apresentando o programa ao lado do próprio Bocardi.
Bocardi é tido como alguém sem papas na língua.No dia 27/04/2024, ele passou por uma situação ao vivo no 'Bom Dia São Paulo' que viralizou na internet. Ele ficou furioso ao ser surpreendido com xingamentos enquanto uma reportagem que ia ao ar.
Durante a cobertura de uma confusão na estação Santo Amaro, na linha 5 do metrô de São Paulo, o repórter Hermínio Bernardo se deparou com a chegada de um passageiro descontrolado, xingando o repórter, batendo no celular do jornalista e insultando a emissora: 'Aqui é Globo do c*, vai tomar ...'.
Na mesma hora, o apresentador disparou: 'Vai você também, a gente não tem nada a ver com isso. Pode deixar (as imagens) lá. O cara está com raiva e vem descontar. A gente tá mostrando o problema para todo mundo'.
Depois, Bocardi tentou se justificar: 'A raiva vai tomando conta de todos aí, você quer chegar no seu destino e não consegue. A pessoa perde a cabeça'
Mais tarde, Hermínio explicou ao vivo que o homem discutiu com os seguranças na rampa e depois bateu no celular, mas não chegou a encostar nele.
O repórter ainda disse que o homem estava descontrolado e já tinha até xingado e ameaçado bater nos seguranças.
No fim, o âncora amenizou a situação: 'A gente vai continuar fazendo nosso trabalho. O nosso objetivo é tentar alertar as pessoas do caos. [...] Não quero fazer nenhum julgamento desse rapaz. A gente não sabe o que a pessoa está vivendo”.
É claro que essa história bombou na internet e diversos usuários das redes sociais aproveitaram para elogiar a postura do jornalista. Teve até gente chamando o apresentador de “lenda”...
A repercussão ganhou ainda mais destaque à época porque ocorreu em meio a uma onda de demissões envolvendo jornalistas veteranos da emissora. A Globo, inclusive, vendeu – sem qualquer alarde – o edifício histórico que serviu como sede administrativa da emissora desde sua fundação, em 1965.
O prédio está localizado na Rua Jardim Botânico, 266, próximo à sede da Globo onde são produzidos seus programas de jornalismo e a GloboNews.