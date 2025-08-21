Oito meses após demissão polêmica da Globo, Rodrigo Bocardi prepara canal de notícias online

Bocardi estava na Globo desde 2004, quando começou trabalhando como repórter do “Jornal Nacional”. A partir de 2016, ele passou a ocupar a função de plantonista do principal telejornal da emissora, participando da bancada nas ausências de William Bonner. Antes de assumir o “Bom Dia São Paulo”, ele teve passagens por “SPTV 1ª edição” e “Jornal da Globo”.