Aos 92 anos, Ary Fontoura posta em academia: 'Se não cuidar, não anda'

Um dos grandes atores da TV brasileira, Ary Fontoura provou que idade não é desculpa para cuidar da saúde.

Aos 92 anos, o ator compartilhou nas redes sociais parte da sua rotina de treinos na academia.

No vídeo, ele aparece fazendo exercícios para membros superiores e inferiores: 'Hoje não tem zuera! É só para lembrar de se cuidar um pouquinho. Bom fim de semana', escreveu.

'Está vendo isso aqui, meu filho? Se não cuidar, não anda, não faz nada', completou Ary.

Com mais de 50 novelas no currículo, Ary Fontoura é um dos atores mais aclamados e queridos do Brasil.

Nascido em Curitiba, no Paraná, em 27 de janeiro de 1933, Ary iniciou sua jornada artística em 1961, quando foi 'descoberto' pela produção da primeira série feita para TV no Brasil: 'O Vigilante Rodoviário'.

Sua estreia na TV Globo aconteceu ainda nos anos 1960, e desde então ele se tornou presença constante em novelas, minisséries e programas de humor.

Ao longo da carreira, Ary interpretou personagens memoráveis que vão de tipos cômicos a papéis dramáticos.

Em 1985, Ary brilhou como Florindo 'Seu Flô' Abelha em 'Roque Santeiro', uma das novelas mais aclamadas da TV brasileira.

Em 1989, interpretou o Coronel Artur da Tapitanga em outra novela muito popular da época: 'Tieta'.

Outro personagem marcante foi o excêntrico doutor Lutero, de 'Amor à Vida', exibida pela TV Globo em 2013.

Outras novelas marcantes da carreira de Ary Fontoura são: 'Dancin' Days', de 1978; 'A Viagem', de 1994; 'A Favorita', de 2008; e 'Êta Mundo Bom!', de 2016.

Mais recentemente, Ary trabalhou em 'A Dona do Pedaço', exibida em 2019 e 'Fuzuê', de 2023.

Em 2025, o ator repete o papel de Joaquim Pereira (o 'Quinzinho') em 'Êta Mundo Melhor!', continuação direta de 'Êta Mundo Bom!'.

Além das novelas, Ary Fontoura também é reconhecido por seu carisma e bom humor.

Na Globo, ele já participou de vários seriados e programas humorísticos, como 'Sai de Baixo', 'Sítio do Picapau Amarelo' e 'A Diarista'.

O ator também brilhou no cinema e no teatro, atuando em dezenas de filmes e peças ao longo dos anos.

Nos últimos anos, especialmente após a pandemia de Covid-19, Ary virou um fenômeno nas redes sociais, compartilhando momentos descontraídos com os fãs.

Em agosto de 2025, o ator já conta com 6,6 milhões de seguidores só no Instagram.

Em mais de seis décadas de carreira, Ary Fontoura se consolidou como um ícone da dramaturgia brasileira e não há dúvidas: continua acumulando admiradores até hoje.

