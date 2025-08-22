Conheça as principais constelações do universo: além do Zodíaco

Essas constelações são não apenas populares por sua beleza e visibilidade, mas também por seu papel na mitologia e navegação ao longo da história humana. Aqui estão algumas das mais conhecidas:
Órion: Uma das constelações mais reconhecíveis, especialmente por seu 'Cinturão de Órion' formado por três estrelas alinhadas (Mintaka, Alnilam e Alnitak). É conhecida popularmente como 'Três Marias'.
A constelação de Órion contém Betelgeuse, uma supergigante vermelha, e Rigel, uma supergigante azul. É visível em ambos os hemisférios e está associada ao caçador mitológico grego Órion.
Ursa Maior: Famosa por conter o 'Grande Carro' ou 'Grande Dipper', um asterismo usado para localizar a Estrela Polar. É uma das maiores constelações do hemisfério norte e tem importância em várias culturas.
Ursa Menor: Abriga a Estrela Polar (Polaris), que marca o polo celeste norte. A constelação é frequentemente usada para navegação devido à sua localização constante no céu.
Cassiopeia: Reconhecível por seu formato de 'W' ou 'M', dependendo da posição no céu. Localizada no hemisfério norte, é associada à rainha mitológica Cassiopeia.
Cassiopeia, na mitologia grega, era a rainha da Etiópia, esposa de Cefeu e mãe de Andrômeda. Conhecida por sua vaidade, foi punida por Poseidon após afirmar que era mais bela que as Nereidas.
Cão Maior: Conhecida por abrigar Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Situada a cerca de 8,6 anos-luz da Terra, é uma estrela binária composta por Sirius A e a anã branca Sirius B.
A constelação representa o cão de caça de Órion. Na mitologia grega, ele acompanha o caçador Órion no céu e simboliza a lealdade.
Cruz do Sul: Pequena, mas significativa, é uma constelação do hemisfério sul usada para navegação. Seu asterismo em forma de cruz é símbolo de várias nações do hemisfério sul
Centauro: Uma das maiores constelações do céu austral, contém Alfa Centauri, o sistema estelar mais próximo da Terra, Localizado a 4,37 anos-luz,
Lira: Destaca-se pela estrela Vega, uma das mais brilhantes e uma das vértices do Triângulo de Verão. Lira representa a lira de Orfeu na mitologia grega.
Orfeu, na mitologia grega, era um lendário poeta e músico, filho da musa Calíope. Com sua lira, encantava humanos, animais e até deuses, sendo conhecido por descer ao submundo para tentar resgatar sua esposa Eurídice. Seu mito simboliza o poder da arte e o amor trágico.
Cignus: Conhecida como a 'Constelação do Cisne', possui a estrela Deneb, que também faz parte do Triângulo de Verão.
Andrômeda: Famosa por abrigar a galáxia de Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. Está ligada à princesa Andrômeda da mitologia grega.
A princesa Andrômeda, na mitologia grega, era filha de Cassiopeia e Cefeu, rei da Etiópia. Após sua mãe ofender as Nereidas, Andrômeda foi oferecida em sacrifício a um monstro marinho, mas foi resgatada pelo herói Perseu.
