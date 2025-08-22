Flipar Frutas com fibras saciam e ajudam na dieta Frutas são ricas em nutrientes essenciais e têm baixo teor calórico, o que ajuda a controlar o peso. Elas fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes que auxiliam na saúde geral. Além disso, são uma alternativa saudável para saciar a fome. Por Lance

Imagem gerada por i.a.