Flipar

Indonésia, país amaldiçoado pela Natureza: saiba o motivo

Imagine viver num país onde existem 127 vulcões ativos. Esta é a Indonésia, onde desastres naturais são frequentes, pois, além da atividade vulcânica, existe instabilidade por causa de placas tectônicas capazes de causar terremotos.

Por Lance
Fredrik - domínio público

A Indonésia é o país com maior número de ilhas no mundo. São 17.508, sendo 6.000 delas habitadas. Mas as ilhas são vulcânicas, formadas justamente pela ação tectônica.

Mats Halldin - Wikimédia Commons

Uma preocupação na Indonésia é com o Anak Krakatoa. Em 2018, a cratera do vulcão desabou parcialmente, após uma enorme erupção que levou a um tsunami que matou mais de 400 pessoas.

reprodução de vídeo Newsflare

Em abril de 2022, o Anak Krakatoa (Filho de Krakatoa) lançou uma nuvem de cinzas vulcânicas a mais de 3 km no céu. Autoridades emitiram alerta e moradores tomaram as precauções.

Reprodução Discovery

Em março de 2023, as erupções do Vulcão Anak Krakatoa foram tão violentas que expeliram uma coluna de cinzas a mais de 2.500 metros de altura.

O nome Krakatoa remete à grande tragédia de 1883, quando este vulcão teve uma erupção tão impactante que lançou detritos a 100 km de altura e causou tsunamis até o Canal da Mancha. Ao todo, 35 mil pessoas morreram.

Reprodução do site infoescola.com/geologia/erupcoes-vulcanicas-historicas/ Litogravura de Parker & Coward, Britain;

Esse é um dos 127 vulcões ativos na Indonésia. Eles formam um cinturão de fogo desde o norte da Ilha de Sumatra até a Ilha de Timor, no Sul.

Imagem de Sasin Tipchai por Pixabay

Para se ter uma ideia, o mundo tem 14 placas tectônicas maiores e 38 menores. A Indonésia é afetada por 4 das maiores: Euroasiática, Filipinas, Pacífico e Australiana, que causam os maiores problemas, além de 9 menores que colidem umas nas outras .

reprodução YouTube Canal Capital Financeiro

A Indonésia faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, área com 40.000 km de extensão no Norte do Oceano Pacífico onde há muitos terremotos e vulcões. Em forma de ferradura no mapa, esse 'anel' abrange 17 trechos de diferentes países.

Gringer - Wikimédia Commons

Todo esse perigo é enfrentado por uma população gigantesca: 260 milhões de habitantes, a quarta maior população do planeta.

Imagem de Brigitte Werner por Pixabay

As principais ilhas são bastante povoadas. A capital Sumatra tem mais de 50 milhões de habitantes. A Ilha de Sulawesi tem quase 20 milhões. Todas com belas paisagens.

Imagem de Jonathan Smit por Pixabay

Mas a mais impressionante é a Ilha de Java que, sozinha, tem a população da Rússia. São 144 milhões de pessoas. A densidade é de 1.130 habitantes por km².

reprodução vídeo Capital Financeiro

As pessoas moram em vilarejos ou cidades perto de vulcÃµes ativos. SÃ£o 45 em Java, entre eles o Merapi e o Kelud.

ReproduÃ§Ã£o Discovery

Apesar do risco, as pessoas veem uma vantagem porque, devido às erupções, o vulcão solta minerais na terra, auxiliando na agricultura. O magnésio, cobre, ferro, zinco e o enxofre, por exemplo, são nutrientes importantes para as plantas.

reprodução de vídeo Capital Financeiro

Como a Indonésia fica numa latitude por onde passa a Linha do Equador, a terra é fértil, com clima úmido.

Thesevenseas wikimedia commons

Na mesma latitude encontram-se a Floresta Amazônica, no Brasil, e a Floresta do Congo (foto), na África. Todas exuberantes.

J. Doremus wikimedia commons

No entanto, apesar de usufruir dos minerais expelidos pelos vulcões, a população também sofre as consequências das erupções. E não apenas do Krakatoa.

Gylfi Gylfason/Pixabay

Em 4/12/2021, o vulcão Semeru, na Ilha de Java, entrou em erupção causando a morte de 14 pessoas e deixando 56 feridas.

Vídeo do Twitter @JogjaUpdate

Por causa da erupção do Semeru, mais de 1.300 pessoas foram deslocadas para longe de casa. Centenas de imóveis foram destruídos.

Twitter @AJEnglish

Já em relação aos terremotos - provocadas pela ação das placas tectônicas - há quem estime em cerca de 5 mil por ano, embora, claro, a maioria seja de pequena magnitude.

D.W.Fisher-Freberg wikimedia commons

Em 10/9 de 2022, por exemplo, centenas de pessoas foram deslocadas de casa por causa de um terremoto que atingiu ilhas no lado oeste do país.

Imagem de Gina Janosch por Pixabay

Mas, quando ocorrem terremotos mais impactantes, a tragédia é certa, com desmoronamentos que destroem tudo e , além de prejuízos materiais, causam perdas humanas.

Biro Pers Setpress Domínio Público

Em 17/1/2021, mais de 70 pessoas morreram, 740 ficaram feridas e quase 28 mil tiveram que sair de casa, após destruição causada por terremoto na província de Sulawesi.

Indonesian National Board - Domínio Público

Além disso, a capital Jacarta afunda cerca de 7,5 centímetros em média por ano, o que tem causado grande preocupação. Segundo reportagem da BBC, Jacarta é a cidade que mais afunda no mundo.

reprodução de vídeo Capital Financeiro

A cidade tem mais de 10 milhões de habitantes. O afundamento ocorre porque um número cada vez maior de pessoas retira água dos aquíferos abaixo da cidade.

reprodução de vídeo Capital Financeiro

Sem medidas de adaptação, cerca de 25% da área da capital poderão ficar submersos até 2050. Por isso, o governo planejou construir uma nova capital do zero, no meio de uma floresta.

Yoanes Budiyanto wikimedia commons

Nusantara foi projetada para ser uma cidade verde em que a alta tecnologia e a natureza se misturam, com infraestrutura de uma metrópole moderna. Mais de 60% do seu território, o dobro da área da cidade de Nova York, terão espaços verdes com trilhas para caminhadas e ciclovias.

Imagem de Adam Clay por Pixabay

Nusantara (palavra que significa arquipélago) fica a 12.000 km de distância de Jacarta, estrategicamente no centro da Indonésia. Nusantara está sendo desenvolvida na selva de Bornéu. Já houve a inauguração oficial, no dia 17 de agosto de 2024. Mas a cidade ainda está em construção.

reprodução instagram

Fora os terremotos e as erupções vulcânicas, também ocorrem acidentes de menor impacto, mas capazes de causar danos e perdas. Em 22/1/2025, um deslizamento de terra durante chuvas torrenciais deixou 25 mortos na cidade de Pekalongan, na província de Java Central.

Reprodução de vídeo

Você visitaria a Indonésia ou ficaria preocupado com vulcões e terremotos?

Reprodução www.usgs.gov/

Veja Mais

 