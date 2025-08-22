Trabalhador encontra ninho de tiziu em terreno e suspende serviço para preservar filhotes

Na publicação, ele conta que encontrou um ninho de pássaro da espécie de pequeno porte tiziu em meio à vegetação quando fazia um trabalho de limpeza de um terreno. “Já tinha capinado o terreno quase todo. Quando eu cheguei naquele fundo do terreno eu vi um passarinho, um tiziu, sair muito rápido de dentro da moita”, relatou.