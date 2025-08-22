Flipar

Trabalhador encontra ninho de tiziu em terreno e suspende serviço para preservar filhotes

Um vídeo postado recentemente pelo ajudante geral Lincoln Vicente de Moura, de Guarulhos (SP), viralizou nas redes sociais pelo bonito exemplo de ação para proteger a natureza. Foi em fevereiro de 2025, o FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.

Reprodução

Na publicação, ele conta que encontrou um ninho de pássaro da espécie de pequeno porte tiziu em meio à vegetação quando fazia um trabalho de limpeza de um terreno. “Já tinha capinado o terreno quase todo. Quando eu cheguei naquele fundo do terreno eu vi um passarinho, um tiziu, sair muito rápido de dentro da moita”, relatou.

Reprodução

Lincoln resolveu parar a atividade para proteger as aves e propôs à proprietária do local que só retomasse o corte do mato após os filhotes se desenvolverem e deixarem o local, ao que ele assentiu. No vídeo, o ajudante geral conta que isso já ocorreu e os pássaros alçaram voo.

Reprodução/Lincoln Vicente de Moura

'O que me motivou foi o instinto de preservação, amor e compaixão por toda forma de vida. Gosto muito da natureza e a respeito muito”, declarou Lincoln ao portal G1. Ele recebeu diversos elogios nas redes por sua ação em prol do meio-ambiente e preservação de espécies.

Reprodução

Recentemente, a imagem de um sapo descansando em um local inusitado na Austrália viralizou na web. A foto mostra o animal bem acomodado em um ninho de pássaro abandonado.

Karen Neal/Facebook

A australiana Karen Neal flagrou a cena em seu quintal em uma manhã, fez fotos e postou no grupo “Rãs da Austrália Ocidental” no Facebook. “Oh, como esse sapo é inteligente fazendo uso de um ninho abandonado no meu jardim”, escreveu.

Karen Neal/Facebook

A imagem, que tinha tambÃ©m o curioso detalhe de uma folha pendurada que parecia uma bota, fez outras pessoas postarem fotos similares de sapos instalados em ninhos de pÃ¡ssaros. â??Aparentemente, sapos gostam de ninhos de pÃ¡ssaros. Vi isso no mÃªs passadoâ?, compartilhou o australiano Chris Toovey.

Karen Neal/Facebook

Os ninhos são estruturas construídas por animais, principalmente aves, para abrigar e proteger suas crias. Eles servem para evitar o acesso de predadores e permitir o desenvolvimento dos filhotes.

Flickr Mauro Halpern

Em geral, os ninhos são feitos de materiais naturais, como galhos, folhas, barro e penas. Eles variam bastante em tamanho, forma e localização, dependendo da espécie e do habitat.

Flickr Bryan J, Smith

Alguns animais constroem ninhos que realmente se destacam pela complexidade, criatividade ou pelo uso único de materiais. Veja alguns dos mais curiosos:

Flickr Wskury

João-de-barro (Furnarius rufus) - Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores.

Dario Sanches/Wikimédia Commons

Pássaro-tecelão (Ploceidae, família) - Constrói ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espécies, os machos constroem várias opções para atrair as fêmeas.

Charles J. Sharp/Wikimédia Commons

Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans) - Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar.

Flickr Shinesonittwice1

Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina) - Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um 'fio de seda' que suas larvas produzem, formando estruturas que podem abranger várias folhas, como pequenos condomínios.

Flickr Carlton Astronomy

Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus) - Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos.

- Reprodução do X @JACsciart

Tordas e albatrozes - Essas aves marinhas preferem fazer ninhos em penhascos escarpados e à beira de penhascos à beira-mar, onde os filhotes estão relativamente protegidos dos predadores, mesmo que em áreas de difícil acesso.

Divulgaçãoi

Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) - Em vez de construir ninhos em árvores, essa espécie de coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come.

Guarda-rios-europeu (Alcedo atthis) - Esse pássaro escava buracos em barrancos à beira de rios, criando túneis profundos onde põe seus ovos. Os túneis protegem os filhotes e são difíceis de acessar por predadores.

Creative Commons

Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha) - Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sentem ameaçados ou querem manter seus filhotes seguros.

Reprodução de Rede Social

Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae) - Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos.

-Creative Commons

Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, família) - Constrói grandes estruturas de ninho no chão, mas o interessante é que esses ninhos geralmente são comunais. As fêmeas constroem câmaras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada.

EcoStudies Institute

Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus) - Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada.

Creative Commons

