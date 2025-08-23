Flipar Diversão que impressiona: peças de LEGO formam cidades e monumentos em exposição gaúcha A Expo BRICKERS de 29 a 31 de agosto no Canoas Shopping, em Canoas, no Rio Grande do Sul, com entrada gratuita, reunindo mais de meio milhão de peças de LEGO em cenários temáticos que vão de cidades a monumentos famosos. O evento promete encantar visitantes de todas as idades, especialmente famílias e escolas. Por Lance

Divulgação