Veja celebridades que assumiram ter feito harmonização facial

Aos 55 anos, ele foi notícia ao realizar diversos procedimentos estéticos como aplicação de botox, laser, preenchimento labial e mandibular, correção do 'bigode chinês' e estímulo de colágeno para reduzir a flacidez.
Macchi, que foi galã da TV nos anos 1990, compartilhou o resultado nas redes sociais, mostrando o novo visual repaginado. Relembre outros artistas que se submeteram ao procedimento!
Humberto Martins – O ator fez harmonização facial em 2022 e disse ter ficado satisfeito com o resultado, que suavizou suas linhas de expressão.
Duda Guerra – A namorada de Benício Huck (filho de Luciano Huck e Angélica) fez ajustes no rosto em outubro de 2024. Ela disse que se sentia incomodada com a 'pontinha' do nariz.
Dedé Santana – Fez o procedimento em fevereiro de 2023, surpreendendo fãs com um visual rejuvenescido. Na ocasião, chegou a dizer que havia 'perdido uns 55 anos'.
Stenio Garcia – O ator harmonizou o rosto em junho de 2023, mas negou relação entre o tratamento e uma internação no mês seguinte.
Maurício Mattar – Comemorou os resultados da harmonização facial em julho de 2022, assim como o ex-BBB Lucas Bissoli, que fez na mesma clínica.
Raul Gazolla – O ator suavizou rugas e olheiras e definiu a mandíbula. 'Alguns anos a menos', escreveu nas redes sociais.
Humberto Martins – O ator fez harmonização facial em 2022 e disse ter ficado satisfeito com o resultado, que suavizou suas linhas de expressão.
Eliezer – O ex-participante do BBB 22 gastou R$ 14 mil para harmonizar seu rosto e ainda afirmou: 'Fiquei bonito'.
Duda Guerra – A namorada de Benício Huck (filho de Luciano Huck e Angélica) fez ajustes no rosto em outubro de 2024. Ela disse que se sentia incomodada com a 'pontinha' do nariz.
Dedé Santana – Fez o procedimento em fevereiro de 2023, surpreendendo fãs com um visual rejuvenescido. Na ocasião, chegou a dizer que havia 'perdido uns 55 anos'.
Stenio Garcia – O ator harmonizou o rosto em junho de 2023, mas negou relação entre o tratamento e uma internação no mês seguinte.
Maurício Mattar – Comemorou os resultados da harmonização facial em julho de 2022, assim como o ex-BBB Lucas Bissoli, que fez na mesma clínica.
Raul Gazolla – O ator suavizou rugas e olheiras e definiu a mandíbula. 'Alguns anos a menos', escreveu nas redes sociais.
Eliezer – O ex-participante do BBB 22 gastou R$ 14 mil para harmonizar seu rosto e ainda afirmou: 'Fiquei bonito'.
Nelson Rubens – O apresentador da RedeTV! passou por um procedimento com 19 seringas de preenchimento para reposição volumétrica facial.
Wesley SafadÃ£o â?? O cantor jÃ¡ ajustou as maÃ§Ã£s do rosto e fez botox. 'Me incomodava quando eu dava risada. EntÃ£o, dei uma organizada', declarou.
Joelma – A cantora paraense já realizou inúmeros procedimentos no rosto. Em 2019, ela confessou que 'amou' o resultado.
Alok – Além dos sucessos musicais, o DJ também 'bombou' nos portais de fofoca quando deu uma ajeitada no queixo.
Diego Hypólito – O ginasta e ex-BBB alinhou o nariz, empinou o queixo e fez preenchimento no lábio superior.
GKay – A influenciadora reduziu os efeitos da harmonização em 2023, depois de não ter gostado muito do resultado da que fez em 2022.
Marrone – O sertanejo apareceu com o rosto completamente modificado em março de 2023 e chegou a virar meme nas redes sociais. Em 2024, ele disse que 'nunca mais' fará plásticas.
A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que busca equilibrar os traços do rosto, proporcionando simetria e realce das características naturais.
Entre as técnicas mais utilizadas estão o preenchimento com ácido hialurônico, a aplicação de toxina botulínica, fios de sustentação e bioestimuladores de colágeno.
O objetivo não é transformar totalmente a fisionomia, mas suavizar linhas de expressão, corrigir pequenas assimetrias e melhorar o contorno facial.
Entre as técnicas mais utilizadas estão o preenchimento com ácido hialurônico, a aplicação de toxina botulínica, fios de sustentação e bioestimuladores de colágeno.
O objetivo não é transformar totalmente a fisionomia, mas suavizar linhas de expressão, corrigir pequenas assimetrias e melhorar o contorno facial.
O procedimento se popularizou nos últimos anos, principalmente entre celebridades e influenciadores. Apesar dos resultados imediatos, exige manutenção, pois os efeitos não são permanentes.