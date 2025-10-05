A vida nas cidades menos populosas do Brasil

O munícipio de Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menos populoso do Brasil, com apenas 833 residentes e sua extensão é de 335,6 km². A cidade está situada no Centro-Oeste mineiro, na região do Alto São Francisco e tem altitude de 670 metros. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 2,9 habitantes por km²
A distância para a capital Belo Horizonte é de 270km. A cidade conta com uma Escola Municipal, um posto de saúde, um parque de exposições de eventos, uma creche, uma praça de esportes, um ginásio poliesportivo, e disponibiliza gratuitamente internet Wi-Fi em praças de lazer.
A segunda posição é do distrito de Borá, em São Paulo, que acomoda 907 moradores a uma altitude de 450 metros. Ela fica no Oeste paulista, a 520 quilômetros de distância da capital.
Sua extensão territorial é de 118,9 km² e sua densidade demográfica é de 7,6 habitantes por km². A economia se baseia na agropecuária e agricultura com as culturas de milho, café, mandioca e amendoim. Os pontos turísticos são a “Serra do Bunka”, as cachoeiras do Monjolo, do Tancão e do Jorjão.
A cidade de Anhanguera, em Goiás, terceira colocada, possui uma população de 924 pessoas. O município se encontra na Região Sul goiana, perto da divisa com Minas Gerais. Sua extensão territorial é de 55,6 Km² e a densidade demográfica de 16,6 habitantes por km²
O munícipio é conhecido como a “Terra do Limão Taiti” e do “Albúm de Figurinhas”. O Lago do Bandeirante é o seu ponto forte no turismo e com a adição de uma pequena praia que se tornou destino para lazer e descanso. A distância para a capital Goiânia é de 29 quilômetros.
A cidade de Araguainha, no Mato Grosso, ocupa o quarto lugar da lista, pois abriga 1.100 moradores. Está situada no Sudeste do estado. Tem 400 metros de altitude e extensão territorial de 675 km². Assim, sua densidade demográfica é de 1,5 habitante por km².
A área teve colonização de garimpeiros na década de 1940 e recebeu o nome em homenagem ao Rio Araguainha, que banha a região. O distrito se destaca pela rica e diversificada vegetação nativa e pelas belas cachoeiras. A localidade é cercada por montanhas e serras .
Quinta colocada, a cidade de Nova Castilho fica em São Paulo. Tem 1.062 habitantes numa altitude de 420 metros. Sua extensão territorial: 183,4 km². Já a densidade é de 5,8 moradores por km² .
O município está na região Noroeste de São Paulo. O local se destaca pela atividade agropecuária, especialmente com o gado leiteiro e cana-de-açúcar. A distância para a capital é de 554 quilômetros.
A cidade de Cedro do Abaeté, em Minas Gerais, ocupa a sexta colocação entre as cidades menos populosas. Afinal, abriga 1.081 habitantes. A dimensão territorial é de 283, 2 km² e 3,8 pessoas por km². A distância para a capital é de 230km. A vegetação típica é o Cerrado.
O distrito está numa altitude de 920 metros, na zona central mineira. As serras que se destacam são as do Tigre, Capacete, Pedra-Menina e Gamelão. O local ganhou o nome em alusão a uma árvore da madeira cedro que, por causa de sua beleza, servia de referência.
AndrÃ© da Rocha Ã© uma cidade do Rio Grande do Sul e se encontra no sÃ©timo lugar entre as de menor populaÃ§Ã£o no Brasil. Tem 1.135 moradores em 331,2 kmÂ². Densidade demogrÃ¡fica de 3,4 pessoas por kmÂ² .
O município fica no Nordeste gaúcho e a distância para a Porto Alegre é de 202,5 Km. Os destaques econômicos são o plantio de soja e a criação de gado. Há também a tradição em grandes eventos, como rodeios e bailes. O local ganhou o nome do fundador, o juiz Manoel André Rocha .
A cidade de Oliveira de Fátima, no Tocantins, tem 1.164 habitantes na oitava colocação da lista. A dimensão territorial é de 209,3 km², com 5,5 habitantes por km².
Está no Centro-Oeste do Tocantins a 289 metros de altitude. A distância para a capital Palmas é de 126 quilômetros. Sua economia é baseada na pecuária de corte e produção de leite. Além das lavouras de arroz, milho, mandioca, banana e feijão de agricultura familiar .
A cidade de União da Serra, no Rio Grande do Sul, conta com 1.170 moradores na nona colocação dos municípios menos populosos do país. Fica na região Nordeste. Tem 131,5 Km², com densidade demográfica de 8,9 pessoas por km².
222 quilômetros separam o União da Serra da capital Porto Alegre. O local se destaca no turismo graças às belas cachoeiras, edificações oriundas da colonização.italiana, e pelo parque aquático que conta com ótima infraestrutura
A cidade de São Sebastião do Rio Preto, em Minas Gerais, acolhe 1.259 habitantes e fecha o top 10. A distância para Belo Horizonte é de 180 quilômetros. A dimensão territorial do município é de 128 km², enquanto a média populacional se estabelece em 9,8 moradores por km² .
São Sebastião do Rio Preto fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A economia se concentra na agropecuária, com foco no cultivo de cana-de-açúcar, milho, arroz e feijão, além da criação de gado leiteiro.