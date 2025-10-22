Flipar

Alexandre Nero e Luis Lobianco divertem fãs com brincadeira após final de ‘Vale Tudo’

Alexandre Nero e Luis Lobianco transformaram a suposta rivalidade entre Marco Aurélio e Freitas, personagens de 'Vale Tudo', em uma divertida troca de brincadeiras nas redes sociais.

Por Lance
Montagem / Reprodução Instagram

Tudo começou quando Nero publicou um vídeo em tom de “pronunciamento”, dizendo que Odete Roitman, interpretada por Deborah Bloch, realmente morreu e que o final da novela foi, na verdade, um delírio do personagem de Lobianco.

Reprodução Instagram / @alexandrenero

No remake de Manuela Dias, Odete aparece viva após levar um tiro de Marco Aurélio e consegue fugir do país com a ajuda de Freitas.

Reprodução Globoplay

Lobianco respondeu com bom humor, disse que estava no teatro e declarou que, sim, tinha ressuscitado Odete e que tinha tomado todo o cuidado para não deixar rastros.

Reprodução Instagram / @luislobianco

Na continuação da brincadeira, Lobianco provocou Nero e afirmou que ele “não serve nem para matar barata”, além de dizer que o verdadeiro delirante era o doutor Marco Aurélio, sob efeito de analgésicos fortes.

Reprodução Globoplay

Nero respondeu com risadas e escreveu “te amo”, o que confirmou o tom leve da troca entre os dois.

Reprodução Instagram / @alexandrenero

Marco Aurélio marcou mais um grande sucesso na carreira de Alexandre Nero, que recebeu elogios da crítica e do público. Saiba mais sobre o ator!

Reprodução de vídeo

Em entrevista recente à GQ, o ator revisitou o passado e relembrou momentos difíceis após perder os pais na adolescência.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

A mãe e o pai do ator morreram de câncer com um intervalo de dois anos e meio, quando ele tinha 14 e 17 anos, respectivamente.

Instagram

Ele contou: “Antes, acreditava que era maduro por essas perdas precoces. Precisei me virar financeiramente; foi uma coisa meio selvagem, e criei uma casca dura. Mas era emocionalmente imaturo”.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Alexandre Nero Vieira nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 13 de fevereiro de 1970 e é pai de dois filhos, Noá, nascido em 2015, e Inã, nascido em 2018. Para o ator, a paternidade o fez amadurecer.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Karen Brusttolin é mãe de seus dois filhos, atriz com quem ele é casado desde 2015.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Nero é adepto da psicanálise e afirmou que vem aprendendo a lidar com o envelhecimento e a ressignificar a relação com a morte. Desde que virou pai, sua visão sobre o assunto mudou.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

â??NÃ£o me assustava, mas, a partir do momento que tive os dois, falei: 'NÃ£o posso morrer'', ele declarou.

ReproduÃ§Ã£o Instagram /@alexandrenero

Antes de começar a carreira de ator, Alexandre se dedicou exclusivamente à música por cerca de duas décadas. Começou aos 18 anos, tocando em bailes e bares de Curitiba. Pouco depois, ingressou no teatro com o objetivo de perder a timidez nas apresentações.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Ele fundou, em 1994, a Associação de Compositores de Curitiba e produziu espetáculos musicais, discos de bandas e trilhas para produções audiovisuais.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Ao longo da carreira musical, lançou cinco discos autorais: 'Camaleão', 'Maquinaíma', 'Vendo Amor em Suas Mais Variadas Formas, Tamanhos e Posições', 'Revendo Amor: com Pouco Uso, Quase Nada na Caixa' e 'Quartos, Suítes, Alguns Cômodos e Outros nem Tanto'.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Ele disse: “Foi meu hobby por muitos anos. Sempre brinquei de ser ator. Minha profissão era músico. Quando cheguei à Globo, a situação se inverteu”.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

O ator conquistou repercussão nacional em sua primeira novela na Globo como o verdureiro analfabeto Vanderlei em 'A Favorita', embora o personagem tivesse pouca projeção.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Já no ano seguinte, ganhou prestígio e reconhecimento no remake da novela 'Paraíso', como o fiel escudeiro de Zeca, papel de Eriberto Leão.

Rede Globo/Divulgação

Em 2012, Nero foi convidado para atuar na novela 'Salve Jorge', de Glória Perez. Ele deu vida a Stênio, um advogado vaidoso que mantinha constantes desentendimentos com a ex-esposa Helô, interpretada por Giovanna Antonelli.

Divulgação

Devido ao sucesso do casal em 'Salve Jorge', dez anos depois a autora Glória Perez reuniu novamente Alexandre Nero e Giovanna Antonelli para reviverem Helô e Stênio na novela 'Travessia'.

Divulgação

Seu papel mais icônico foi como o Comendador em 'Império', seu primeiro protagonista em horário nobre, em uma produção que consolidou sua carreira na Rede Globo.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Ele foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator em 2016 por sua atuação em 'A Regra do Jogo', novela na qual interpretou Romero Rômulo e reeditou a parceria com Giovanna Antonelli.

Divulgação

Outras novelas de Alexandre Nero são: 'Escrito nas Estrelas', 'Fina Estampa', 'Além do Horizonte', 'Onde Nascem os Fortes', 'Nos Tempos do Imperador', 'No Rancho Fundo' e atualmente 'Vale Tudo'.

Divulgação TV Globo

No cinema, participou de filmes como 'Corpos Celestes', 'Cilada.com', 'Crô – O Filme', 'Muita Calma Nessa Hora 2', 'Getúlio', 'A Jaula' e 'Sem Pai Nem Mãe', 'Precisamos Falar', entre outros.

Reprodução Instagram /@alexandrenero

Veja Mais