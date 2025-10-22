Edifi?cio de Londres projetado para combater solida?o ganha pre?mio; veja

Trata-se do Prêmio Stirling, concedido anualmente pelo Real Instituto de Arquitetos Britânicos (RIBA) ao melhor novo edifício do Reino Unido.
A obra premiada é o Appleby Blue, um complexo de 59 apartamentos em Southwark, sul de Londres, destinado a pessoas com mais de 65 anos.
O projeto apresenta uma abordagem contemporânea às tradicionais casas de repouso, buscando combater a solidão e promover o convívio entre os moradores.
Concebido pelo escritório de arquitetura Witherford Watson Mann, o projeto prioriza a convivência e o senso de comunidade.
O edifício conta com diversas áreas comuns que incentivam a interação, como um pátio, um jardim suspenso e uma cozinha comunitária.
Segundo o júri, a construção 'estabelece um padrão ambicioso para moradias sociais para idosos'.
Ingrid Schroder, membro do júri e diretora da Architectural Association School of Architecture, ressaltou que os arquitetos criaram espaços de 'alta qualidade' que comunicam um profundo cuidado pelos seus moradores.
Schroder destacou ainda que a construção do Appleby Blue surge como uma 'resposta esperançosa' diante de duas crises atuais no Reino Unido: a escassez habitacional e a crescente solidão entre a população idosa.
O edifício foi aclamado por seus apartamentos espaçosos, seus corredores com bancos, plantas e piso de terracota, e 'a sensação de um oásis no bosque'.
O Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA) descreveu o resultado como um ambiente de vida que 'contrasta com o clima institucional frequentemente associado a casas de repouso.'
Curiosamente, o Appleby Blue foi erguido no local onde antes existia uma antiga e abandonada casa de repouso.
O projeto deu continuidade a uma tradição britânica de construir moradias sociais para idosos que existe desde a Idade Média.
Nesta edição, o prêmio teve concorrentes de grande relevância, incluindo a restauração da torre do Big Ben, uma nova escola de moda e um laboratório científico.
O Stirling Prize reconhece o edifício que mais contribui para o avanço da arquitetura e do ambiente urbano, considerando aspectos como visão criativa, inovação e originalidade.
Esta foi a segunda vitória do escritório Witherford Watson Mann.
Em 2013, eles conquistaram o prêmio pelo projeto de uma residência moderna integrada ao histórico Castelo de Astley, em Warwickshire.
Nos anos anteriores, a premiação destacou obras emblemáticas como a Elizabeth Line (nova linha ferroviária que atravessa Londres de leste a oeste), vencedora de 2024.
O Everyman Theatre, em Liverpool, o Hastings Pier e o Parlamento Escocês, em Edimburgo, também já foram reconhecidos pelo prêmio, que existe desde 1996.