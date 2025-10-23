Flipar

Conheça Jawlene, jacaré fêmea que ficou sem maxilar e viralizou nas redes sociais

Recentemente, vídeos de uma jacaré-fêmea sem a mandíbula superior viralizaram na internet. Entenda o que aconteceu!

Divulgação/Gatorland

Tudo começou quando, em 2023, um morador da Flórida encontrou um filhote de jacaré sem o maxilar superior em um pântano próximo a Orlando.

Reprodução/Facebook

Ele notificou as autoridades, que conseguiram resgatar o animal alguns dias depois.

Divulgação/Gatorland

O animal foi então levado para o Gatorland, um parque temático em Orlando voltado ao turismo e à preservação da vida selvagem, que abriga mais de 120 jacarés e crocodilos.

Flickr - elisfkc

O animal foi batizado de Jawlene (em referência à música 'Jolene', de Dolly Parton, com um trocadilho com a palavra 'jaw', que significa mandíbula em inglês).

Divulgação/Gatorland

Jawlene recebeu tratamento, incluindo medicamentos e vitaminas, já que estava em estado crítico, sem forças para se alimentar sozinha.

Divulgação/Gatorland

Especialistas do parque acreditam que a perda do maxilar superior pode ter sido causada por uma colisão com a hélice de um barco ou por um confronto com outro réptil.

Montagem/Reprodução/Gatorland

Desde então, Jawlene se recuperou, cresceu e até fez amizade com uma tartaruga chamada Nellie Wafer.

Reprodução/Facebook Gatorland

A cuidadora Savannah Boan compartilhou o processo de recuperação da jacaré nas redes sociais.

Reprodução/Instagram @savannahboan

Os cuidadores estimam que ela tenha entre 4 e 6 anos e pertença à espécie dos jacarés-americanos.

Montagem/Reprodução/Instagram

A principal diferença entre jacarés e crocodilos está no formato do focinho e na forma como os dentes se encaixam.

Domínio público

Jacarés têm o focinho mais largo e em forma de 'U', e quando a boca está fechada, os dentes de baixo não ficam visíveis.

Greg Sellentin/Unsplash

Já os crocodilos têm o focinho mais estreito e em forma de 'V', e com a boca fechada é possível ver os dentes da mandíbula inferior, principalmente o quarto dente, que se encaixa numa fenda do maxilar superior.

wikimedia commons Dibyendu Ash

Além disso, os crocodilos podem viver em águas salgadas, enquanto os jacarés se limitam a águas doces. Os crocodilos também tendem a ser mais agressivos e podem ser maiores que os jacarés.

flickr - Bernard DUPONT

O Gatorland é um parque temático e reserva de vida selvagem localizado em Orlando, na Flórida, fundado em 1949 por Owen Godwin.

Reprodução/YouTube

Conhecido como a 'capital mundial dos jacarés', o parque também abriga uma ampla variedade de outras espécies nativas e exóticas, como cobras, tartarugas, aves e grandes felinos.

Reprodução/YouTube

O icônico portal de entrada, em forma de uma enorme cabeça de jacaré com a boca aberta, tornou-se um 'point' para fotos.

Bobak at English Wikipedia

Uma das áreas mais populares é o Breeding Marsh, onde os visitantes podem observar centenas de jacarés em um ambiente controlado com passarelas suspensas.

Divulgação/Gatorland

O parque também oferece atrações emocionantes, como o 'Screamin’ Gator Zip Line', uma tirolesa que passa sobre áreas repletas de jacarés.

Divulgação/Gatorland

Também há shows diários que combinam entretenimento e informações sobre o comportamento dos répteis.

Divulgação/Gatorland

