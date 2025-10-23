Flipar Saque-aniversário do FGTS: veja o que muda com as novas regras O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou, por unanimidade, ajustes que limitam as operações de antecipação do saque-aniversário, assim como impõe novas regras. Por Lance

Leandro Ciuffo wikimedia commons