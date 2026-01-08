Dedicado ao teatro, Daniel Dantas critica os reality shows

Ele iniciou a carreira nos anos 1970, período marcado pela ditadura militar no Brasil, quando o teatro se tornou o centro de sua formação e prática profissional. Atuou em grupos importantes da época, como o “Asdrúbal Trouxe o Trombone” e, posteriormente, o “Pessoal do Despertar”, em um contexto em que fazer teatro também significava lidar com censura, medo e vigilância constante.