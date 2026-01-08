Bijuterias tech e inclusão: ONG transforma lixo eletrônico e capacita mulheres

Gisele Lasserre é a fundadora da Tech Girls, que ensina artesãs a reciclarem lixo eletrônico e aplica aulas de programação. Com foco em inclusão e impacto social, a ONG capacita mulheres para atuarem no setor de TI, promovendo autonomia financeira e acesso ao mercado de trabalho por meio da inovação e da sustentabilidade.
Além de reduzir resíduos tecnológicos, a iniciativa transforma vidas ao ensinar habilidades digitais, incentivar o protagonismo feminino e fortalecer a presença de mulheres na tecnologia e no empreendedorismo.
Pois saiba que você pode também fazer a reciclagem de eletrônicos não utilizados. Esta ação é de extrema importância devido a uma série de razões ambientais, sociais e econômicas.
Conservação de recursos naturais, redução de impactos negativos à saúde humana e até criação de oportunidades econômicas. É fundamental a reciclagem eletrônica dentro da sociedade.
Para isso, é importante a criação de programas e ações entre consumidores, fabricantes e governos para apoiar a reciclagem de eletrônicos como parte de uma abordagem mais sustentável para a gestão de resíduos eletrônicos.
Muitas partes dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos são feitas com metais pesados que, em contato com a água e a terra, podem contaminá-las.
Diante disto, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) vem realizando parcerias pelo país ao longo deste ano.
As ações têm como objetivo conscientizar e motivar a população a adotarem uma destinação ambientalmente adequada desses resíduos, promovendo assim a reciclagem.
'Todo esse processo de logística reversa tem início com o consumidor. Essas ações visam informar a população sobre seu papel e relevância nessa cadeia de eventos, possibilitando a preservação do meio ambiente através de esforços conjuntos', explica Helen Brito, gerente de relações institucionais da ABREE.
A campanha feita pela ABREE integra uma série de ações em todo o território nacional, em parceria com as prefeituras locais. Alguns pontos 'drive-thru' são disponibilizados para receber celulares, fone de ouvidos, geladeiras, máquinas de lavar, televisores, equipamentos de informática, entre outros.
Uma das campanhas, fruto da parceria público-privada, tem como foco a população do Distrito Federal. Em dias combinados, o consumidor leva equipamentos para descartar em pontos da Zero Impacto e recebe na hora um Pix de R$ 1 para cada quilo descartado. O pagamento é válido somente nos dias e locais da campanha.
Parceira da ABREE, a Ponto Zero atua no DF desde 2010 no processo de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Segundo a empresa, ela 'oferece soluções para atender às necessidades da comunidade, empresas e órgãos públicos que busquem o destino social e ambientalmente adequado para esses resíduos'.
Na logística reserva, o responsável pela destinação correta ao resíduo é o consumidor. Ele procura pontos de entrega voluntária ou agenda a coleta em domicílio. A empresa contratada para gerir o recolhimento desse material faz o encaminhamento às associações de reciclagem. E o reciclador é responsável por separar o que pode ser reaproveitado.
Segundo dados da empresa, em 2022 foram 107 mil toneladas recicladas e, com isso, 37 mil unidades de Ã¡rvores preservadas, mostrando a importÃ¢ncia de toda aÃ§Ã£o para o meio ambiente.
Além do Distrito Federal, outros locais de diferentes estados também receberam campanhas de conscientização: São Luís (Maranhão), Palmas (Tocantins) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul) foram as três capitais com campanhas significativas no último mês de outubro.
A ABREE possui diversos parceiros para poder disponibilizar mais de 4 mil pontos de recebimento em todo o país, abrangendo quase 1,3 mil municípios.
No Brasil, o Decreto Federal 10.240/2020 faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos e determina a aplicação da Logística Reversa para a reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Com a Logística Reserva, estes produtos em fim de vida útil e de uso doméstico são destinados à empresas especializadas em separar todas as suas partes e devolvê-las para a cadeia produtiva. Isso permite que estas partes sejam realocadas para a fabricação de novos produtos.