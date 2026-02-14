A importância das baianas nos desfiles das escolas de samba: como tudo começou

Naquela época, as reuniões de samba eram proibidas pela polícia. Entretanto, para os encontros na residência de Tia Ciata, as autoridades fechavam os olhos, em virtude da sua reputação como curadora. O primeiro samba gravado no Brasil Pelo Telefone, de autoria de Donga e Mauro de Almeida, foi composto na casa de Tia Ciata, em um dos vários encontros que aconteciam, entre o final de 1916 e o começo de 1917