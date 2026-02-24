Galápagos reintroduz tartarugas-gigantes após 150 anos de ausência

Após cerca de 150 anos sem a presença da espécie, a Ilha Floreana, no arquipélago de Ilhas Galápagos, voltou a receber tartarugas-gigantes. Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Equador, 158 juvenis entre 8 e 13 anos foram soltos.Por Flipar
Esta é a primeira etapa de um plano que pretende introduzir 700 animais. Eles possuem de 40% a 80% de material genético da Chelonoidis niger, linhagem desaparecida no século 19.
Criadas no Parque Nacional de Galápagos, passaram por quarentena e foram identificadas com chips. De acordo com a National Geographic, o arquipélago abriga 13 espécies vivas, algumas com mais de 250 quilos e longevidade: até 175 anos.
O naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Darwin, morto em 1882, deixou, entre outros registros, o seu trabalho em Galápagos. Ali, ele confirmou que as espécies variam conforme peculiaridades em sua adaptação às necessidades.
O livro “A Origem das Espécies”, de 1859, causou perplexidade na sociedade e na própria comunidade científica da época. Aos poucos, entre as décadas de 1930 e 1950, houve consenso sobre a seleção natural como mecanismo básico da evolução.
Um dos símbolos dessa descoberta foram os tentilhões. Darwin observou que eles variavam entre si de ilha para ilha. Isso teve tamanha repercussão que os historiadores passaram a chamar “Os tentilhões de Darwin”.
Darwin percebeu que, embora todos fossem tentilhões, os que comiam insetos tinham bico fino; já os que se alimentavam de sementes tinha bico largo e duro. Darwin mostrou as adaptações de diversos animais ao seu ambiente e ao seu estilo de sobrevivência.
Conheça esse paraíso natural que abrigou o grande naturalista durante cinco anos, entrando para a história como um divisor de águas na ciência. Até hoje, Galápagos carrega essa fama de inspiração para o autor da Teoria da Evolução.
Há 192 anos, o Equador anexou as Ilhas Galápagos como território do país. O arquipélago passou a ser uma das 24 províncias equatorianas. Isso ocorreu em 12 de fevereiro de 1832 (coincidentemente, Darwin nasceu em 12/2 também, mas em 1809).
Chamadas oficialmente de Arquipélago de Colón, as ilhas Galápagos ficam no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 km da costa da América do Sul.
O arquipélago tem dezenas de ilhas e rochedos de origem vulcânica. E, a princípio, foi essa atividade dos vulcões que atraiu Charles Darwin à região. Mas ele acabou encontrando uma fauna diversificada que prendeu sua atenção.
As Ilhas Galápagos, inclusive, são o habitat de várias espécies endêmicas (que só existem em certa região). E esses animais, muitas vezes, têm características únicas! Para terminar a galeria, conheça alguns dos mais curiosos.
Tartaruga-gigante das Galápagos – É a maior espécie de tartaruga no planeta e o 10º réptil mais pesado do mundo. Pode chegar a 400 kg, com 1,80m de comprimento. E é um dos vertebrados que vivem por mais tempo, como citado mais cedo.
Pinguim das Galápagos – Única espécie de pinguins encontrada no hemisfério norte. Tem 50 cm de altura e 2 kg, em média. Suas asas medem 23 cm e seu corpo é branco e preto com nuances azuladas. Fazem ninhos nas cavidades das rochas.
Leão-marinho das Galápagos – Também chamado de lobo marinho, faz a reprodução em local rochoso ou arenoso. Tem apenas um filhote por ano e não migra. Alimenta-se à noite, quando as presas se aproximam da superfície do mar.
Cormorão das Galápagos – A espécie nativa das Galápagos é o único cormorão que não voa. Os músculos de voo são atrofiados. Esse cormorão é excelente nadador e busca suas presas no mar: peixes e enguias.
E aqui está o singularíssimo atobá de patas azuis, que tem nas patas o grande afrodisíaco. Quando mais forte o azul, mais facilmente o macho atrai a fêmea. E ele até “dança” no ritual.