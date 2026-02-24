Esmeralda de mais de 7 mil quilates encontrada na Zâmbia entrou para o Livro dos Recordes em 2022; relembre

Chamada de Chipembele, a esmeralda foi encontrada na mina Kagem, na província de Copperbelt.Por Flipar
Parte do valor da venda foi doado para programas de conservação de rinocerontes-negros na Zâmbia.
Com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, a Zâmbia é um país localizado no sul da África, sem saída para o mar.
Sua capital é Lusaka, que também é a maior cidade e o principal centro econômico e político do país.
Fazendo fronteira com oito países, o território zambiano é definido por um vasto planalto recortado por vales de rios e savanas ricas em biodiversidade.
A economia zambiana depende fortemente da mineração, especialmente do cobre, que é o principal produto de exportação.
Apesar de possuir muitos recursos naturais, como água, terras férteis e minerais, a Zâmbia ainda enfrenta altos índices de pobreza e desigualdade.
A joia da coroa do país são as Cataratas Vitória, uma das maiores quedas-d’água do mundo localizadas na fronteira com o Zimbábue.
Além das quedas d’água, a Zâmbia é um destino de elite para o ecoturismo, sendo pioneira no conceito de “safári a pé”.
Socialmente, o povo zambiano é frequentemente descrito como um dos mais calorosos e pacíficos da África. O inglês é a língua oficial, usada no governo e na educação.
Culturalmente, a Zâmbia valoriza a música, a dança e as cerimônias tradicionais, que celebram a história e os costumes dos diferentes povos do país.