Stavkirker: fascinantes igrejas medievais da Noruega têm 10 séculos de história

As raízes da Noruega remontam ao século IX. Após a independência da Suécia em 1905, o país tornou-se uma monarquia constitucional e mantém até hoje o sistema. A Constituição do país, feita em 1814, é a segunda constituição escrita mais antiga do mundo que ainda está em uso.Por Flipar
O frio país nórdico, que fica na região europeia da Escandinávia (junto com Suécia e Dinamarca), está sempre no topo em qualidade de vida. E atrai visitantes pela beleza, organização e atrações históricas de imenso valor.
Uma das curiosidades são as chamadas StavKirker, igrejas medievais, que surgiram no século 11, após a adoção do Cristianismo. Elas representam a habilidade norueguesa na arte da carpintaria naval, herdada dos vikings.
Em norueguês, a palavra “stav” significa coluna em madeira, e “kirker” significa igreja.
Essas igrejas medievais são conhecidas por suas colunas de madeira distintas e são consideradas construções emblemáticas na Noruega.
O estilo StavKirker reflete inovações nas técnicas de construção em madeira, transformando as igrejas em verdadeiras obras de arte arquitetônica.
Na construção dessas igrejas, usava-se um sistema inovador na época, no qual colunas de madeira eram colocadas sobre uma base de pedras.
Isso era diferente das construções europeias do século X, que eram feitas diretamente no solo.
As stavkirker são geralmente construídas em forma de cruz latina, com um longo corredor central e dois corredores mais curtos.
Para dar estabilidade à estrutura, essas colunas eram reforçadas com vigas de madeira na base e no topo, formando uma estrutura forte em forma de pórticos.
Além disso, os interiores eram simples, feitos com divisórias, e as paredes externas eram cobertas com tábuas de madeira maciça.
Um dos aspectos mais característicos das stavkirker é sua decoração. As esculturas e pinturas nas paredes e telhados das igrejas são frequentemente inspiradas na arte cristã e pagã, com cruzes, dragões, animais e figuras humanas.
Para resistir à neve, os telhados eram inclinados e construídos com madeiras que resistem bem à umidade.
Durante a Idade Média, os noruegueses construíram aproximadamente duas mil igrejas de madeira, mas esse número diminuiu muito depois da Reforma Luterana no século XIX.
Muitas delas acabaram sendo destruídas ao longo dos anos.
Hoje em dia, na Noruega, cerca de 30 igrejas no estilo StavKirker ainda existem, algumas com partes de madeira preservadas por mais de mil anos.
Na Europa, a Noruega se destaca justamente por preservar e estudar essas construções medievais, embora outros países nórdicos também tenham construído igrejas com estilo parecido.
Também é possível encontrar igrejas em estilo stavkirker em países como como Suécia, Dinamarca e Finlândia.
Hoje, essas igrejas são vistas como exemplos importantes da tecnologia de construção da época, carregando símbolos da herança arquitetônica e cultural nacional.
Em 1979, as igrejas stavkirker foram declaradas Patrimônio Mundial da UNESCO.
As stavkirker também desempenharam um papel importante na vida religiosa e social da Noruega medieval. Elas eram o centro da vida da comunidade local e eram usadas para celebrar casamentos, batizados e outros eventos importantes.
Atualmente, as stavkirker são uma atração turística popular na Noruega. Elas são um lembrete da rica história e cultura do país.