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Stavkirker: fascinantes igrejas medievais da Noruega têm 10 séculos de história

As raízes da Noruega remontam ao século IX. Após a independência da Suécia em 1905, o país tornou-se uma monarquia constitucional e mantém até hoje o sistema. A Constituição do país, feita em 1814, é a segunda constituição escrita mais antiga do mundo que ainda está em uso.

Por Flipar
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O frio país nórdico, que fica na região europeia da Escandinávia (junto com Suécia e Dinamarca), está sempre no topo em qualidade de vida. E atrai visitantes pela beleza, organização e atrações históricas de imenso valor.

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Uma das curiosidades são as chamadas StavKirker, igrejas medievais, que surgiram no século 11, após a adoção do Cristianismo. Elas representam a habilidade norueguesa na arte da carpintaria naval, herdada dos vikings.

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Em norueguês, a palavra “stav” significa coluna em madeira, e “kirker” significa igreja.

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Essas igrejas medievais são conhecidas por suas colunas de madeira distintas e são consideradas construções emblemáticas na Noruega.

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O estilo StavKirker reflete inovações nas técnicas de construção em madeira, transformando as igrejas em verdadeiras obras de arte arquitetônica.

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Na construção dessas igrejas, usava-se um sistema inovador na época, no qual colunas de madeira eram colocadas sobre uma base de pedras.

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Isso era diferente das construções europeias do século X, que eram feitas diretamente no solo.

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As stavkirker são geralmente construídas em forma de cruz latina, com um longo corredor central e dois corredores mais curtos.

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Para dar estabilidade à estrutura, essas colunas eram reforçadas com vigas de madeira na base e no topo, formando uma estrutura forte em forma de pórticos.

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Além disso, os interiores eram simples, feitos com divisórias, e as paredes externas eram cobertas com tábuas de madeira maciça.

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Um dos aspectos mais característicos das stavkirker é sua decoração. As esculturas e pinturas nas paredes e telhados das igrejas são frequentemente inspiradas na arte cristã e pagã, com cruzes, dragões, animais e figuras humanas.

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Para resistir à neve, os telhados eram inclinados e construídos com madeiras que resistem bem à umidade.

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Durante a Idade Média, os noruegueses construíram aproximadamente duas mil igrejas de madeira, mas esse número diminuiu muito depois da Reforma Luterana no século XIX.

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Muitas delas acabaram sendo destruídas ao longo dos anos.

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Hoje em dia, na Noruega, cerca de 30 igrejas no estilo StavKirker ainda existem, algumas com partes de madeira preservadas por mais de mil anos.

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Na Europa, a Noruega se destaca justamente por preservar e estudar essas construções medievais, embora outros países nórdicos também tenham construído igrejas com estilo parecido.

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Também é possível encontrar igrejas em estilo stavkirker em países como como Suécia, Dinamarca e Finlândia.

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Hoje, essas igrejas são vistas como exemplos importantes da tecnologia de construção da época, carregando símbolos da herança arquitetônica e cultural nacional.

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Em 1979, as igrejas stavkirker foram declaradas Patrimônio Mundial da UNESCO.

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As stavkirker também desempenharam um papel importante na vida religiosa e social da Noruega medieval. Elas eram o centro da vida da comunidade local e eram usadas para celebrar casamentos, batizados e outros eventos importantes.

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Atualmente, as stavkirker são uma atração turística popular na Noruega. Elas são um lembrete da rica história e cultura do país.

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