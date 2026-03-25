Celebridades e TV Nara Leão: voz suave que marca a história da música brasileira Ouvir a voz suave e a musicalidade afinada de Nara Leão é um prazer para quem valoriza a música brasileira. E um álbum póstumo, lançado no dia 25 de janeiro de 2025, Dia da Bossa Nova, reúne oito gravações inéditas da cantora. Intitulado 'A bossa rara de Nara', o disco resgata interpretações do repertório associado ao movimento que a consagrou. Por Flipar

Reprodução - O Canto Livre de Nara Leão - Globoplay