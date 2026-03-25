Galeria Influência francesa e centro econômico do Vietnã: conheça Ho Chi Minh, a antiga Saigon Localizada no sul do Vietnã, próxima ao delta do Rio Mekong , a cidade de Ho Chi Minh, ainda chamada por muitos de Saigon, é o coração econômico e a metrópole mais vibrante do país. Conheça! Por Flipar

Quang Nguyen vinh/Pixabay