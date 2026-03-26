Astrologia: descubra o amuleto da sorte do seu signo

Áries (21 de março a 20 de abril) Pimenta: Com cor vibrante , suga energias negativas e afasta o azar. Um pingente em forma de pimenta pode ser uma boa escolha.
Áries (21 de março a 20 de abril) Buda: Imagem relacionada à felicidade. Uma miniatura em casa traz bons fluidos para o equilíbrio no dia a dia.
Áries (21 de março a 20 de abril) Yin-Yang: Na tradição chinesa, o símbolo representa duas forças opostas sobre as quais se baseia todo o Universo. Juntos, eles ajudam a neutralizar tudo o que é ruim.
Câncer (21 de junho a 21 de julho) Elefante: A sua simbologia está relacionada ao fortalecimento do caráter de quem o usa. E uma conexão forte com a espiritualidade.
Leão (22 de julho a 22 de agosto) Olho grego: Muito usado em colares e pulseiras, também pode ficar solto. Protege contra a inveja e o mau-olhado.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) Estrela de Davi: Antigo e poderoso símbolo , tem 6 pontas que formam 2 grandes triângulos em oposição um ao outro. Ajuda no convívio social para os virginianos.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro) Pirâmide: Ter uma pirâmide em algum cômodo da casa contribui para reequilibrar as energias e um pingente nesse formato traz boas vibrações contra enfermidades.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro) Mandala: Estimula a meditação e a concentração, facilitando o estabelecimento de metas sem estresse.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro) Coruja: É responsável por deixar o mau-olhado bem longe. É legal ter uma peça em casa ou uma bijuteria com a imagem desse animal.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro) Tartaruga: Simboliza sabedoria e calma na tomada de decisões. Evita pessoas mal intencionadas.
Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro) Pássaro: as aves representam a liberdade e se relacionam com os desejos e sentimentos que temos. Usar um pingente de pássaro ajuda a manter os sentimentos sob controle.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março) Borboleta: Simboliza transformação e crescimento pessoal.Para os piscianos ajuda na harmonia dos relacionamentos.