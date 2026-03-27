Filmes e Séries Keri Russell completa 50 anos! Relembre a trajetória da atriz Keri Russell completou 50 anos no dia 23 de março de 2026, e não faltam motivos para ela comemorar. 'A Diplomata', série em que é protagonista, foi renovada para a quarta temporada pela Netflix e é só mais um sucesso em uma extensa lista de trabalhos bem-sucedidos em sua carreira. Por Flipar

Divulgação / Netlix