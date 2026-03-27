Celebridades e TV Em rara aparição, Cláudia Rodrigues prestigia o Prêmio do Humor no Rio A atriz e humorista Cláudia Rodrigues participou de mais uma edição do Prêmio do Humor, realizada no Rio de Janeiro. Ela chegou acompanhada da empresária e namorada Adriane Bonato e foi recepcionada pelo apresentador e diretor geral do evento Fábio Porchat. Por Flipar

Divulgação/Site Oficial Prêmio do Humor