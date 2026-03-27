Galeria Toxinas em folhas comestíveis: o que são nanoplásticos e o risco para a saúde Vegetais folhosos como a alface são associados a alimentação saudável, mas novas pesquisas revelam riscos emergentes. Estudo publicado em 7/3/2026 no Journal of Agricultural and Food Chemistry, aponta: nanoplásticos presentes no ambiente podem aumentar significativamente a absorção de cádmio, um metal pesado tóxico, nas folhas da planta. Por Flipar

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