Descubra quais são os únicos países cortados pela Linha do Equador

Em todo o planeta, apenas 13 países são atravessados pela Linha do Equador, um paralelo que tem cerca de 40 mil quilômetros de extensão.

Essa linha imaginária - o paralelo 0º - corta o mundo em dois hemisférios: o Norte e o Sul. Ela serve como referência fundamental em termos de localização geográfica e deslocamento.

Os locais por onde a Linha do Equador passa têm temperaturas elevadas, chuvas volumosas e vegetação equatorial.

EQUADOR -No Equador, país que leva o nome da linha, ela passa pelo município de Lago Agrio.

E também corta a província de Pichincha, na região metropolitana de Quito. O Monumento 'Metade do Mundo' fica a 26 km do Centro HIstórico da capital.

COLÔMBIA - Na Colômbia, a linha cruza a floresta a leste dos Andes, ao sul do rio Caquetá. Ali fica o município de Mocoa.

Na região está situado o canyon do rio Mandiyaco, na região de Putumayo

BRASIL - No Brasil, a Linha do Equador passa por uma região pouco povoada, quase fronteiriça com Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Mas a linha também passa por uma capital: Macapá, no Amapá. Ali fica, inclusive, um monumento (o Marco Zero) que celebra a passagem da Linha do Equador.

REPÚBLICA DO CONGO - Não confundir com a República Democrática do Congo, que será citada mais adiante. O país leva o nome do poderoso rio que é o segundo maior da África, só perdendo para o Nilo.

A capital, Brazzaville, tem 2,3 milhões de habitantes e fica à margem do rio Congo.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO - No país que já se chamou Zaire, na África, a linha passa na região do Vulcão Nyiragongo.

O país tem uma vasta cobertura florestal, com rios caudalosos e montanhas vulcânicas fumegantes.

Aqui cabe uma curiosidade geográfica e histórica: a capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, fica na margem norte do Rio Congo, enquanto Brazzaville, capital da República do Congo, fica na margem sul.

Ã? o Ãºnico caso no planeta em que duas capitais de paÃ­ses se separam por um rio, uma estando diante da visÃ£o da outra.

UGANDA - Em Uganda, também na África, a linha atravessa a Floresta Impenetrável de Bwindi.

Uganda tem mais duas áreas por onde o paralelo da Linha do Equador passa. Uma delas é a cidade de Jinja, com 73 mil habitantes, a 81 km da capital Kampala.

A outra área é marcada pela grandiosidade dos Montes Ruwenzori, no oeste de Uganda.

KIRIBATI - Na imensidão do Oceano Pacífico, a linha chega a Taraua, um atol situado na República de Kiribati, país que contém 33 ilhas. Único no mundo que tem território nos quatro hemisférios da Terra.

SÃ?O TOMÃ? E PRÃNCIPE - A Linha do Equador tambÃ©m passa por SÃ£o TomÃ© e PrÃ­ncipe, paÃ­s insular no Golfo da GuinÃ©, na costa ocidental da Ãfrica Central. Na foto, a Praia das Bananas (Banana Beach)

Um monumento mostra a posição da Linha do Equador no ilhéu das Rolas.

GABÃO - A Linha do Equador também passa pelo Gabão, país com muitas riquezas naturais. Inclusive, 10% do território formam um parque nacional protegido desde 2003.

A capital, Libreville, foi construÃ­da sobre colinas que se estendem atÃ© pequenos rios que correm para o estuÃ¡rio do GabÃ£o. A cidade concentra 1/3 da populaÃ§Ã£o do paÃ­s. SÃ£o 578 mil habitantes

QUÊNIA - A Linha do Equador também atravessa o Quênia. O país tem farta vida selvagem e um dos destaques é a Reserva Natural Masai Mara, com fauna nativa.

Ali fica o Grande Vale do Rift, onde, curiosamente, um fenômeno atrai a atenção: a África está se dividindo.

SOMÁLIA - O país que fica na região conhecida como Chifre da África é cortado pela Linha do Equador na parte sul, próximo à cidade de Kismayo.

O país tem um tesouro arqueológico de importância mundial: Pinturas rupestres nas cavernas de Laas Geel, perto de Hargeisa.

MALDIVAS - A Linha do Equador passa pelas Maldivas, arquipélago formado por 1.200 ilhas que tem praias na lista das melhores do mundo.

INDONÉSIA - Com 17 mil ilhas, o país tem uma diversidade natural que impressiona, com bosques, selvas, picos, recifes, tudo isso em povoados antigos que mantêm uma cultura milenar. E a Linha do Equador passa pelo país.

