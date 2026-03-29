Muro de Berlim dividiu a Alemanha por 28 anos; conheça sua história

Durante a madrugada daquele domingo, a fronteira entre as Alemanhas Ocidental e Oriental foi delimitada com barreiras e cercas de arame farpado por obra de soldados do lado leste germânico.
O muro criou uma separação física entre a ocidental República Federal da Alemanha (RFA), alinhada ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, e a oriental República Democrática Alemã (RDA), sob a influência comunista dos soviéticos.
A divisão da Alemanha aconteceu oficialmente em 1949, como desdobramento do desfecho da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota das forças nazistas comandadas por Adolf Hitler, o país foi inicialmente separado em quatro zonas de ocupação e, anos depois, ocorreu a efetiva separação em duas nações.
O fechamento da fronteira, que se estendia por 164 quilômetros, foi uma reação do governo socialista da Alemanha Oriental à fuga em larga escala de seus habitantes para o lado ocidental.
Em meio à crise econômica, centenas de milhares de alemães orientais haviam se deslocado desde 1949 para a Alemanha Ocidental em busca de melhores condições de vida e tentando escapar do centralizador governo local.
A mobilização de soldados para a construção da barreira fez parte de um plano secreto da Alemanha Oriental, batizado de Operação Rosa.
A operação, que pegou de surpresa as populações dos dois lados, assim como o governo dos Estados Unidos, levou apenas cinco horas para bloquear as duas zonas berlinenses.
A cidade, então com quatro milhões de habitantes, acordou com famílias, amigos e trabalhadores bruscamente separados. Houve relatos de que até recém-nascidos acabaram distanciados de suas mães pela medida repentina, sem aviso prévio.
No mesmo dia, o governo da Alemanha Oriental deslocou 10 mil homens para evitarem protestos e tentativas de sabotar o bloqueio.
Tempos depois, as barreiras foram transformadas pelas autoridades orientais em um muro de concreto.
Nos anos seguintes, houve casos de pessoas que conseguiram driblar a barreira das mais diversas formas e entrar na Alemanha Ocidental.
Uma das fugas mais espetaculares aconteceu em 5 de outubro de 1964, quando cerca de 60 pessoas se deslocaram por meio de um túnel escavado por um grupo de jovens berlinenses a partir de uma padaria abandonada.
Com as seguidas fugas, o governo oriental passou a reforçar a segurança do muro com guardas autorizados a atirar em quem tentasse atravessar a barreira de concreto.
Estima-se que mais de 150 mil pessoas foram assassinadas quando tentavam fugir após o aumento da repressão na área por parte do governo socialista.
O Muro de Berlim dividiu a capital alemã por 28 anos, de 1961 até a passagem de 9 para 10 de novembro de 1989, quando uma multidão munida de pás, picaretas e outros instrumentos começou a demolir a estrutura de concreto.
A queda do Muro de Berlim foi uma consequência do desmoronamento do bloco comunista, em meio à grave crise econômica e política. No fim de 1991, ocorreria a dissolução da União Soviética, que levaria as 15 ex-repúblicas a se tornarem países independentes.
A reunificação da Alemanha ocorreu durante o ano de 1990. O final do processo se deu em 3 de outubro. Desde então, a data é feriado nacional em celebração ao Dia da Unidade Alemã.