Relembre os filmes que venceram o Oscar nos últimos 10 anos

2025: Uma Batalha Após a Outra. Direção de Paul Thomas Anderson. Com Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall e Alana Haim, entre outros.
: Uma sucessão de conflitos humanos e políticos se desenrola em meio a disputas de poder e decisões difíceis. Os personagens enfrentam dilemas morais intensos, com escolhas que desencadeiam consequências imprevisíveis. Em um ciclo contínuo de tensão, cada ação leva a novos confrontos e desdobramentos.
2024: 'Oppenheimer' - Direção de Christopher Nolan. Com Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr, entre outros.
O filme retrata a vida de J. Robert Oppenheimer, o físico teórico conhecido como o 'pai da bomba atômica'. A narrativa explora seu papel no Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto lida com dilemas éticos sobre as armas nucleares e seus impactos no futuro da humanidade.
2023: 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo'. Direção de Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Com Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis, entre outros.
O filme é uma comédia dramática de ficção científica que acompanha Evelyn, uma mulher comum que descobre sua conexão com múltiplos universos. Ao enfrentar uma ameaça cósmica, ela explora versões alternativas de si mesma, enfrentando desafios emocionais e existenciais.
2022 : 'No Ritmo do Coração'. Direção de Sian Heder. Com Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur e Daniel Durant, entre outros.
Este drama mostra uma adolescente que tem audição em meio a uma família de surdos-mudos.
Um curiosidade é algo inédito ue ocorreu: Troy Kutsur, que interpreta o pai e é deficiente na vida real, ganhou como Melhor Ator e tornou-se o primeiro surdo-mudo a receber um Oscar .
2021: 'Nomadland'. Direção de Chloé Zhao. Com Frances McDormand e Davia Strathairn, entre outros.
Drama em que uma mulher - após o colapso econômico da cidade onde vive - decide viajar de van como uma nômade moderna.
2020: 'Parasita'. Direção de Bong Joon-Ho . Com Song Kang-ho, Choi Woo-sik e Park So-dam, entre outros.
O filme de suspense e humor negro sul-coreano mostra uma família cujos integrantes vão se empregando aos poucos na residência de um casal bem sucedido, sem revelar que são todos parentes.
2019: 'Green Book'. Direção de Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellini, entre outros.
Mistura comédia e drama para mostrar a relação profissional entre um músico negro refinado e um segurança branco sem papas na lingua.
2018: 'A Forma da Água'. Direção de Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Octavia Spencer, entre outros.
Fantasia sombria em que a zeladora de um laboratório secreto do governo se apaixona por uma criatura fantástica mantida em cativeiro para experiências.
2017: 'Moonlight: Sob a Luz do Luar'. Direção de Barry Jenkins. Com
O filme narra três fases da vida do personagem principal, abordando a dificuldade de reconhecimento da própria identidade e de suas transformações.
2016: Spotlight: Segredos Revelados'. Direção de Tom McCarthy . Com Mark Ruffalo, Michael Keat9on, Rachel McAdams, entre outros.
Filme histórico e biográfico sobre uma equipe de jornalismo investigativo que apura casos de pedofilia e abuso por membros da Igreja Católica em Boston.