Artes Maior jardim-labirinto do mundo pede passagem: os desafios do Dream Maze O Yancheng Dafeng Dream Maze é um dos destinos mais impressionantes da China, pois combina natureza, lazer e arquitetura paisagística em uma escala monumental. Reconhecido como o maior jardim-labirinto do mundo, ele desperta curiosidade e fascínio, convidando visitantes a se perderem em seus caminhos verdes e a descobrirem novas perspectivas. Por Flipar

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