Galeria Fergie: Josh Duhamel revela que fama da cantora o incomodava Fergie voltou às notícias depois que seu ex-marido, Josh Duhamel, fez declarações sobre a separação deles em 2017. Em entrevista ao “The Megyn Kelly Show”, no dia 25 de março de 2026, Duhamel afirmou que a fama de Fergie, na época, foi um dos fatores que atrapalharam a relação dos dois: “Foi uma grande mudança, porque ela era uma grande estrela na época, e foi um grande ajuste para mim, para ser honesto.” Por Flipar

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