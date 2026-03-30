Fergie: Josh Duhamel revela que fama da cantora o incomodava

Eles se conheceram em 2004, quando a cantora e os outros integrantes do grupo Black Eyed Peas fizeram uma participação especial na série “Las Vegas”, estrelada por Duhamel. Eles se casaram em 2009 e, em 2013, nasceu o filho Axl Jack Duhamel. Fergie e Duhamel anunciaram a separação em 2017, e o divórcio foi finalizado dois anos depois.
Quando questionado sobre se precisava se equiparar a ela, ele respondeu: “Acho que foi mais uma questão do meu próprio ego do que qualquer outra coisa. Não acho que isso a incomodava tanto quanto provavelmente me incomodava. Mas, sabe, ela era uma grande estrela na época. De repente, você acaba na sombra da pessoa.”
Saiba mais, a seguir, sobre Fergie. Nascida em 27 de março de 1975, na Califórnia, nos Estados Unidos, Stacy Ann Ferguson é cantora, compositora e atriz, conhecida, principalmente, como integrante do grupo Black Eyed Peas e por ser dona de sucessos como “London Bridge” e “Big Girls Don’t Cry”.
Fergie começou sua carreira como atriz, aparecendo em comerciais de TV e fazendo trabalhos de dublagem. Em 1984, entrou para o programa “Kids Incorporated”, no qual permaneceu por 6 temporadas e que depois foi adquirido pelo Disney Channel. Além de Fergie, o programa revelou artistas como Jennifer Love Hewitt e Eric Balfour.
Na década de 1990, Fergie se juntou a Stefanie Ridel e Renee Sands para formar o grupo pop Wild Orchid. Elas lançaram dois álbuns, mas não fizeram sucesso. Em 2001, ela saiu do grupo, mas acabou se envolvendo com drogas e só conseguiu superar o vício em 2002.
Foi nessa época, enquanto se recuperava, que Fergie se juntou ao Black Eyed Peas, em 2003. O primeiro álbum dela com o grupo foi “Elephunk”, lançado no mesmo ano, que se tornou um grande sucesso e trouxe os singles “Where Is The Love?”, “Hey Mama” e “Let’s Get It Started”, que ganhou o Grammy de Melhor Performance de Rap por Dupla ou Grupo.
A partir daí, o grupo estourou nas paradas e fez sucesso pelo mundo todo. Eles lançaram outros álbuns, como “Monkey Business” e “The E.N.D.”, este último com hits como “I Gotta Feeling” e “Boom Boom Pow”. Além disso, ganharam outros Grammys e até se apresentaram na cerimônia.
O grupo realizou diversas turnês bem-sucedidas pelo mundo, incluindo o Brasil, e fez apresentações marcantes, como o show de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2010 e o show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro de 2011.
Paralelamente ao sucesso da banda, Fergie estreou em sua carreira solo. Em 2006, lançou o álbum “The Dutchess”. Com sucessos como “Fergalicious”, “London Bridge”, “Glamorous”, “Clumsy” e “Big Girls Don’t Cry”, ela alcançou o topo das paradas. Por “Big Girls Don’t Cry”, inclusive, recebeu uma indicação ao Grammy. Em 2017, lançou o segundo álbum solo, “Double Dutchess”, que não teve o mesmo desempenho do primeiro.
Em fevereiro de 2018, will.i.am confirmou a saída de Fergie do Black Eyed Peas em entrevista ao “Daily Star”. No mesmo dia do anúncio, durante o jogo das estrelas da NBA, a cantora cantou o hino nacional dos Estados Unidos e foi bastante criticada. Depois, ela mesma reconheceu que a apresentação deixou a desejar.
Além da música, Fergie também realizou trabalhos como atriz e participou de filmes como “Poseidon”, “Planeta Terror”, “Grindhouse” e do musical “Nine”, ao lado de Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz e Nicole Kidman. Ela também sempre se destacou por sua aparência e, inclusive, foi escolhida como uma das “50 pessoas mais bonitas do mundo” pela revista “People”.