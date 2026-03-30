Os quatro astronautas da missão que vai orbitar a Lua

O lançamento ocorrerá no Centro Espacial Kennedy com o foguete Space Launch System, o mais potente já desenvolvido pela Nasa. No topo, a cápsula Orion levará os astronautas ao espaço profundo, realizando a injeção translunar e percorrendo mais de 370 mil quilômetros até a LuaJoel Kowsky/Nasa
Ex-piloto da Marinha dos EUA, Reid Wiseman já atuou na Estação Espacial Internacional e liderou o escritório de astronautas da Nasa. Na Artemis II, será o comandante responsável por coordenar operações, garantir a segurança da equipe e tomar decisões estratégicas durante o vooNASA/Divulgação
Engenheiro e piloto de testes da Marinha, Victor Glover já participou de missões espaciais e agora será o responsável por operar os sistemas de navegação da cápsula Orion. Ele também faz história como o primeiro homem negro a integrar uma missão tripulada rumo ao entorno da LuaNASA/Divulgação
Engenheira elétrica, Christina Koch detém o recorde feminino de permanência contínua no espaço, com mais de 300 dias em órbita. Na Artemis II, será encarregada de monitorar os sistemas internos da nave, conduzir experimentos e apoiar operações, tornando-se a primeira mulher a viajar tão longe da TerraNASA/Divulgação
Coronel da Força Aérea do Canadá, Jeremy Hansen participa de sua primeira missão espacial. Como especialista de missão, terá papel importante na coleta de dados e observação do ambiente espacial. Sua presença marca a primeira participação de um canadense em uma missão tripulada ao redor da LuaNASA/Divulgação
Durante o trajeto, a cápsula Orion sobrevoará a Lua entre 4.800 e 14.500 km de altitude, enfrentando momentos críticos como a passagem pelo lado oculto, sem comunicação com a Terra. A missão valida tecnologias, testa o desempenho humano em espaço profundo e prepara o caminho para a Artemis III, que prevê o retorno de astronautas à superfície lunar
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca