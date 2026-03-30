Os quatro astronautas da missão que vai orbitar a Lua

Desafios e Futuro

Durante o trajeto, a cápsula Orion sobrevoará a Lua entre 4.800 e 14.500 km de altitude, enfrentando momentos críticos como a passagem pelo lado oculto, sem comunicação com a Terra. A missão valida tecnologias, testa o desempenho humano em espaço profundo e prepara o caminho para a Artemis III, que prevê o retorno de astronautas à superfície lunar