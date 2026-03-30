A fruta que faz o cabelo crescer mais rápido e ficar mais resistente

Cuidados e a importância da constância

Mesmo saudável, o consumo exige atenção. O morango pode conter resíduos de agrotóxicos, por isso deve ser bem higienizado, além de poder causar reações alérgicas em pessoas sensíveis. A nutricionista também destaca a importância das fibras (25 a 30g por dia) para o equilíbrio intestinal, que impacta na absorção de nutrientes. No fim, ela reforça: resultados reais vêm da constância e de hábitos equilibrados ao longo do tempo, refletindo não só no cabelo, mas na saúde em geral