A fruta que faz o cabelo crescer mais rápido e ficar mais resistente

Pequeno, acessível e presente na rotina alimentar, o morango passou a chamar atenção por um motivo que vai além do gosto. A fruta vem sendo associada ao fortalecimento e à saúde dos cabelos, despertando curiosidade entre quem busca alternativas naturais para melhorar a aparência dos fiosReprodução
De acordo com a nutricionista Fernanda Coimbra, o principal benefício está na alta concentração de vitamina C. Esse nutriente é essencial para a produção de colágeno, proteína que garante estrutura, resistência e elasticidade aos fios, além de contribuir para a saúde do couro cabeludoReprodução
O morango também é rico em antioxidantes, que ajudam a combater o estresse oxidativo, um dos fatores ligados ao enfraquecimento e ao envelhecimento precoce dos cabelos. A fruta ainda contém vitaminas do complexo B e minerais que auxiliam no metabolismo celular e no bom funcionamento do organismoReprodução
Apesar dos benefícios, Fernanda Coimbra alerta que o crescimento saudável dos fios não depende de um único alimento. Questões como alimentação equilibrada, hormônios, genética, qualidade do sono e níveis de estresse influenciam diretamente na saúde capilarReprodução
Segundo a nutricionista, o morango pode contribuir, mas não faz milagres sozinho. Para fios mais fortes, é fundamental garantir o consumo adequado de proteínas, ferro, zinco, gorduras boas e vitaminas do complexo B, que atuam diretamente na formação e manutenção da fibra capilarReprodução
Outro ponto positivo é o perfil nutricional da fruta. O morango é pouco calórico e tem baixo índice glicêmico, sendo uma boa opção para o dia a dia. A recomendação de Fernanda Coimbra é consumir uma porção diária, equivalente a cerca de 8 a 10 unidades médiasReprodução
Mesmo saudável, o consumo exige atenção. O morango pode conter resíduos de agrotóxicos, por isso deve ser bem higienizado, além de poder causar reações alérgicas em pessoas sensíveis. A nutricionista também destaca a importância das fibras (25 a 30g por dia) para o equilíbrio intestinal, que impacta na absorção de nutrientes. No fim, ela reforça: resultados reais vêm da constância e de hábitos equilibrados ao longo do tempo, refletindo não só no cabelo, mas na saúde em geralReprodução
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite