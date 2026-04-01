Dulce María, do RBD, anuncia nascimento da segunda filha, Fernanda

A cantora compartilhou a notícia com um vídeo acompanhado de um texto: “Março de 2026. Bem-vinda, Fernanda! Você veio para iluminar nossas vidas, enchê-las de esperança e nos dar paz em meio à turbulência do mundo e da própria vida. Só nós sabemos o caminho para tê-la em nossos braços e o quanto ansiamos por isso! Somos infinitamente gratos pela sua vida. Você completa nossa família, e agora nossa pequena María Paula se torna uma irmã mais velha”.