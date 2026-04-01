Dulce María, do RBD, anuncia nascimento da segunda filha, Fernanda

A cantora compartilhou a notícia com um vídeo acompanhado de um texto: “Março de 2026. Bem-vinda, Fernanda! Você veio para iluminar nossas vidas, enchê-las de esperança e nos dar paz em meio à turbulência do mundo e da própria vida. Só nós sabemos o caminho para tê-la em nossos braços e o quanto ansiamos por isso! Somos infinitamente gratos pela sua vida. Você completa nossa família, e agora nossa pequena María Paula se torna uma irmã mais velha”.
Segundo a artista, a gravidez não foi planejada e os planos que ela tinha eram focar na carreira, mas precisou reorganizar suas prioridades: “Eu tinha estabelecido uma meta de 40 anos para mim: queria fechar o ciclo e focar na minha carreira. Mas, graças a Deus, está tudo indo bem. Esse bebê completa minha família. É um processo lento e acelerado ao mesmo tempo, especialmente porque os primeiros meses são intensos”.
Conheça mais sobre Dulce María Espinosa Saviñón! Nascida em 6 de dezembro de 1985, na Cidade do México, Dulce é compositora, cantora, atriz e escritora, conhecida por interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde e por fazer parte do RBD, banda derivada da trama.
Dulce começou a carreira ainda pequena, aos 5 anos, quando passou a fazer comerciais de televisão. Três anos depois, entrou para o elenco da série infantil Plaza Sésamo, na qual permaneceu por dois anos. Foi nesse projeto que teve a oportunidade de cantar profissionalmente pela primeira vez. Depois, integrou o elenco de novelas como “Retrato de familia” e “El vuelo del águila”.
Em 1996, entrou para o grupo infantil KIDS, com o qual se destacou e participou de apresentações importantes. Depois, integrou o grupo feminino Jeans, mas permaneceu por cerca de um ano e meio. Em seguida, deixou o grupo para se dedicar à novela “Clase 406”, do produtor Pedro Damián, na qual interpretou Marcela, uma das protagonistas.
Em 2004, Pedro Damián convidou Dulce María para protagonizar “Rebelde' ao lado de Anahí, Christopher Uckermann, Poncho Herrera, Christian Chávez e Maite Perroni. Ambientada no internato Elite Way School, a novela acompanha a vida de seis jovens, Roberta, Mía, Diego, Miguel, Giovanni e Lupita, enquanto precisam lidar com romances, amizades, rivalidades e conflitos da adolescência.
Da novela surgiu o grupo RBD, que se tornou um fenômeno mundial, especialmente na América Latina, incluindo o Brasil. No país, o grupo realizou turnês com ingressos esgotados e fez um show marcante no Estádio do Maracanã em 2006. Também lançaram a série “RBD: La Familia”, que retratava uma versão fictícia da vida dos integrantes. O grupo se separou em 2008 e, em 2023, sem Poncho, voltou aos palcos com a Soy Rebelde Tour, com apresentações nos Estados Unidos, Colômbia, Brasil e México.
Após o fim do RBD, Dulce investiu na carreira solo. Em 2010, lançou o primeiro single, “Inevitable”, que faz parte do álbum “Extranjera”. Desde então, lançou outros álbuns, como “Sin Fronteras”, “DM” e “Origen”, além de lançar e cantar músicas com artistas como Akon, Joe Jonas, Julión Álvarez e Manu Gavassi.
Dulce María também lançou a música “Amigos con Derechos” em parceria com Marília Mendonça em 2021. As duas trabalhavam na colaboração, Marília, inclusive, era fã de RBD, mas o projeto não foi concluído antes de sua morte. Como homenagem póstuma, Dulce lançou a canção em espanhol e português. Durante um show da turnê do RBD no Brasil, a cantora também prestou uma homenagem à artista no palco.
Paralelamente à música, Dulce atuou em diversas novelas, séries e filmes como “Verano de Amor”, “Mujeres Asesinas”, “Mentir para Vivir”, “Corazón que miente”, “Pienso en Ti”, “¿Alguien ha visto a Lupita?”, “Falsa Identidad” e “Valentino”.
Um fato curioso sobre sua família é que Dulce é sobrinha-neta da artista mexicana Frida Kahlo. A cantora já comentou o parentesco em entrevistas: “Saber que eu trago em meu sangue um pouco dela para mim é uma grande honra. Independentemente de fazer parte da família, eu a admiro muito. Era uma mulher autêntica, sempre foi ela mesma e rompeu com os estereótipos.”