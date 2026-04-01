Netflix revela elenco principal da nova série live-action de “Scooby-Doo”

A Netflix, inclusive, já revelou quem interpretará os quatro protagonistas da nova série. Fred será interpretado por Maxwell Jenkins, conhecido por 'Perdidos no Espaço' e 'Depois do Apocalipse'. Já Daphne será interpretada por McKenna Grace, atriz conhecida por 'Um Laço de Amor', 'Five Nights at Freddy’s 2', 'The Handmaid’s Tale' e 'Se Não Fosse Você'.
Velma será interpretada por Abby Ryder Fortson, conhecida por 'The Pitt' e 'Crescendo Juntos', e Salsicha ficará a cargo de Tanner Hagen, ator que já trabalhou em produções como 'The Pitt' e 'Homens da Lei: Bass Reeves'. Essa, porém, não é a primeira vez que a história de 'Scooby-Doo' é produzida em formato live-action, embora seja a primeira em formato de série.
Mas você conhece como a franquia foi criada? Quando e por quem? A série original, 'Scooby-Doo, Cadê Você?', foi criada em 1969 por Joe Ruby e Ken Spears para o estúdio de animação Hanna-Barbera, onde inúmeras animações spin-offs foram produzidas por quase 30 anos.
A história é centrada em um cachorro dogue alemão falante chamado Scooby-Doo e quatro adolescentes chamados Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e Salsicha Rogers. Conhecidos como Mistério S/A, eles viajam pelo mundo em uma van chamada Máquina de Mistério, desvendando mistérios que envolvem fantasmas, monstros ou outras criaturas sobrenaturais.
Em 1997, a Warner Bros. adquiriu o estúdio e passou a deter os direitos do desenho animado. Desde então, a empresa intensificou a produção de conteúdos de 'Scooby-Doo', com diversas séries de TV, filmes de animação feitos para a televisão e para o cinema, além de adaptações com atores reais e grandes lançamentos cinematográficos.
As primeiras produções da Warner Bros. Animation, junto à Hanna-Barbera, que se tornou uma subsidiária, foram os filmes 'Scooby-Doo: Ilha dos Zumbis', 'Scooby-Doo: Fantasma da Bruxa', 'Scooby-Doo: Invasores Alienígenas' e 'Scooby-Doo: Caçada Virtual', lançados diretamente em vídeo. Esses filmes, que fizeram grande sucesso, apresentam versões mais velhas dos cinco personagens originais de 'Scooby-Doo, Cadê Você?'.
“Scooby-Doo” recebeu sua primeira adaptação live-action em 2002, em um filme dirigido por Raja Gosnell, com roteiro de James Gunn e estrelado por Freddie Prinze Jr. como Fred, Sarah Michelle Gellar como Daphne, Matthew Lillard como Salsicha e Linda Cardellini como Velma. Scooby-Doo foi dublado por Neil Fanning e criado por efeitos especiais. Raja Gosnell e James Gunn voltaram a dirigir e escrever o roteiro e o elenco principal reprisou seus papéis.
Com o sucesso dos filmes live-action, a Warner Bros. Animation produziu sua primeira série animada inédita, 'O Que Há de Novo, Scooby-Doo?' teve 3 temporas, apresentou personagens fiéis e episódios baseados na mesma fórmula da série original, mas que se passava no mesmo ano em que a animação estreou, em 2002
Eles ainda produziram outras animações, como 'Salsicha e Scooby Atrás das Pistas', que focou apenas na dupla, e 'Scooby-Doo: Mistério S/A', considerada por muitos uma das produções mais ambiciosas da franquia e também uma das mais amadas. Lançada em 2010, a animação leva os amigos de volta à cidade natal e mostra o grupo investigando os seus primeiros casos.
O desenho ganhou mais um filme live-action em 2009. Intitulado 'Scooby-Doo! O Mistério Começa', o longa estreou no aniversário de 40 anos da franquia no Cartoon Network. Com Robbie Amell como Fred, Kate Melton como Daphne, Hayley Kiyoko como Velma e Nick Palatas como Salsicha. O sucesso do filme levou a uma sequência com o mesmo elenco, 'Scooby-Doo! A Maldição do Monstro do Lago', que estreou em 2010, também no Cartoon Network.
Depois, outros desenhos e filmes animados foram produzidos para a TV e para o streaming, como a animação 'SCOOB!', lançada em 2019, que contou com os dubladores Frank Welker, Will Forte, Gina Rodriguez, Zac Efron e Amanda Seyfried. Outra série animada foi 'Velma', da HBO Max, a primeira animação da franquia voltada para o público adulto, além de ser a primeira a não incluir o Scooby.