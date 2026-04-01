Desenho animado Netflix revela elenco principal da nova série live-action de “Scooby-Doo” 'Scooby-Doo', uma das franquias mais famosas da cultura pop, vai ganhar uma nova série, desta vez produzida pela Netflix. Ainda sem título, a série será live-action, terá oito episódios e mostrará a origem da ‘Mistério S/A’ em uma versão moderna do desenho animado. Na história, os velhos amigos Salsicha e Daphne se unem a Velma, uma jovem inteligente e cética, e a Fred, um jovem bonito e estranho, para desvendar um mistério ligado ao desaparecimento de um filhote de dogue alemão. Por Flipar

Divulgação / Netflix