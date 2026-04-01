Perigos da natureza na Austrália: o que pode representar uma ameaça para as pessoas

Água-viva-caixa-australiana”: é transparente e considerada um dos animais mais perigosos do mundo. Também conhecida como “vespa-do-mar”, essa água-viva tem veneno que pode atingir o coração, o sistema nervoso e as células da pele de uma pessoa. Ele é tão doloroso que a vítima entra em colapso e se afoga antes mesmo de conseguir sair do mar.