Perigos da natureza na Austrália: o que pode representar uma ameaça para as pessoas

Casuar: frequentemente citado como a ave mais perigosa do mundo, principalmente por causa de suas garras afiadas e extremamente fortes. Com um golpe, pode causar ferimentos graves, sobretudo quando se sente ameaçado.
Ele é reservado e evita contato, mas pode atacar se provocado. Seus chutes são rápidos e direcionados, capazes de atingir áreas vitais e causar acidentes sérios.
Gympie-gympie: Imagine que você está ali, fazendo uma trilha gostosa num domingo de sol e de repente sente uma dor incontrolável que não veio de nenhum animal, mas sim de uma… planta!
Trata-se da “gympie-gympie”, conhecida popularmente como “gympie-ferrão”, uma planta encontrada na região leste da Austrália. Essa folhinha que parece inofensiva é capaz de inocular uma toxina poderosa que causa dores fortes por semanas.
Tem até uma árvore, a “gympie-gigante”, que pode atingir 40 metros de altura!
Peixe-pedra: Com apenas 40cm e cerca de 2,4kg, o peixe-pedra é um dos animais mais perigosos da Austrália e do mundo, devido ao seu alto índice de toxicidade.
Embora não seja um animal que costuma atacar, algumas pessoas acabam pisando neles acidentalmente, o que pode ser fatal se o tratamento não for rápido o suficiente.
Crocodilo-de-água-salgada: Atualmente, é considerado o maior réptil do mundo e alguns machos podem chegar a 7 metros de comprimento! É um dos animais mais perigosos da Austrália. Há relatos de vários ataques fatais a seres humanos.
Cobra-da-morte: Não se deixe enganar pelo tamanho – elas não costumam passar de um metro de comprimento. Essas cobras têm um ataque muito rápido e uma picada pode matar uma pessoa em até seis horas!
Aranha-teia-de-funil: Essa aranha pode medir até 3,5cm e vive em regiões ao redor de Sydney, uma das maiores cidades da Austrália. É considerado um animal muito agressivo e seu veneno é capaz de matar uma pessoa se não for tratado adequadamente.
Taipan-do-interior: Também conhecida como “cobra-feroz”, essa cobra costuma ser extremamente agressiva e seu veneno pode matar várias pessoas com uma só picada.
Arraia-de-cauda-curta: É considerada a maior espécie de arraia do mundo e habita as costas da Austrália e da Nova Zelândia. Apesar de não serem animais agressivos por natureza, eles vão se defender caso se sintam ameaçados.
Seu veneno é complexo e poderoso. Além de causar dores no local da picada, suas toxinas afetam o sistema circulatório e respiratório das vítimas.
Polvo-de-anéis-azuis: Você que assistiu a “Professor Polvo” e ficou encantado, melhor tomar cuidado. Essa espécie que vive na Austrália é altamente venenosa e há vários registros de acidentes fatais com humanos por lá.
Tubarão-cabeça-chata: Esse tubarão adora águas rasas, costuma ser agressivo e pode aparecer inclusive em água doce! Nem banho de rio está a salvo na Austrália…
Irukandji ou “vespa-marinha”: Essa espécie de água-vive costuma viver na costa norte da Austrália e é simplesmente um dos animais mais venenosos do mundo. Ela pode “atirar” seus ferrões e seu tamanho pode ser equivalente a uma cabeça de fósforo!
Água-viva-caixa-australiana”: é transparente e considerada um dos animais mais perigosos do mundo. Também conhecida como “vespa-do-mar”, essa água-viva tem veneno que pode atingir o coração, o sistema nervoso e as células da pele de uma pessoa. Ele é tão doloroso que a vítima entra em colapso e se afoga antes mesmo de conseguir sair do mar.