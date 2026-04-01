Galeria Menor do que muitos pensam, estátua da Pequena Sereia, em Copenhague, atrai levas de turistas A estátua da Pequena Sereia, inspirada no conto de Hans Christian Andersen, é um dos principais pontos turísticos de Copenhague, a capital da Dinamarca. E surpreende por ser menor do que muitos imaginam. Por Flipar

Imagem de BreakDown por Pixabay