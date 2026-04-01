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Entenda por que Brasília e Fernando de Noronha nunca têm eleições municipais

2024 foi ano de Eleições Municipais. Ao todo, moradores de 5.569 cidades foram às urnas em todo o país, para eleger prefeito e vereadores.

Por Flipar
Alesp/Divulgação

Nessa conta estava, inclusive, a cidade mais nova do Brasil: Boa Esperança do Norte, em Mato Grosso. A sua criação foi aprovada por 8 votos a 3 pelo Supremo Tribunal Federal em outubro de 2023.

Divulgação Prefeitura

Sempre que o Brasil tem eleições municipais, Brasília e Fernando de Noronha ficam de fora. A capital do Brasil e o distrito pernambucano não são considerados municípios. Entenda os motivos.

divulgação TSE

A explicação está na lei e na estrutura oficial de cada lugar. No caso de Brasília, a Constituição não permite que o local onde fica a capital do país seja dividido em municípios.

Agência Brasil

Por isso, o Distrito Federal tem funções que seriam de estados e municípios. Um governador é eleito a cada quatro anos, na mesma época em que, por todo o Brasil, os eleitores votam em governadores de estado, deputados e senadores.

Wilson Dias Agência Brasil

A sede do Governo do Distrito Federal é o Palácio do Buriti. Inaugurado em 1969, ele tem o nome da planta que é símbolo de Brasília.

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O Buriti , também conhecida por muriti ou carandá-guaçu , é uma palmeira nativa de Trinidad e Tobago , Venezuela e Brasil. Ela se espalha por várias partes do país.

Paulo Robson de Souza/Wikimédia Commons

A fruta é rica em vitaminas, ferro, cálcio e proteínas. Consumida ao natural ou usada para doces e sucos. O óleo rico em caroteno tem valor medicinal contra vermes. E também serve para amaciar produtos de beleza.

Imagem de Edinaldo Maciel edy boy por Pixabay

O DF também tem uma Câmara Legislativa com deputados distritais que são eleitos no mesmo ano do governador.

Borowskki - wikimedia commons

Já Fernando de Noronha não é oficialmente uma cidade, mas, sim, um distrito estadual de Pernambuco. A Constituição do estado determina que o governador do estado nomeie um administrador-geral para o local.

Divulgação Governo de Pernanbuco

O nome do administrador-geral tem que ser aprovado por maioria absoluta da Assembleia Legislativa de Pernambuco para que ele possa ocupar o cargo.

Jobosco - wikimedia commons

A sede da Administração-Geral de Fernando de Noronha fica no Palácio de São Miguel, um imóvel em estilo colonial erguido em 1948.

flickr mtur destinos

Fernando de Noronha Ã© um arquipÃ©lago formado por 21 ilhas e rochedos de origem vulcÃ¢nica que fica a 545 km de distÃ¢ncia de Recife, capital do estado.

DivulgaÃ§Ã£o Governo de Pernanbuco

O local foi descoberto em 1502 e tem uma tradição tão relevante que o seu Conjunto Histórico (incluindo fortificações e a Vila dos Remédios) ganhou o título de Patrimônio Cultural do Brasil

Youtube/Viaje Por Conta

A próxima eleição municipal no Brasil será em outubro de 2028, com o primeiro turno no primeiro domingo de outubro e, se necessário, o segundo turno no último domingo do mesmo mês

Divulgação Senado Federal

Esse intervalo entre eleições municipais ocorre porque o mandato de prefeitos e vereadores é de quatro anos, conforme estabelece a Constituição Federal .

Foto: Antonio Augusto/secom/TSE wikimedia commons

Esse ciclo para cargos municipais existe desde 1965, quando o Código Eleitoral passou a obrigar uma alternância entre pleitos municipais e as eleições gerais, que são para presidente, governadores e parlamentares federais e estaduais. A próxima geral será em outubro de 2026.

divulgação TSE

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