Estilo de Vida Técnica inovadora usa resíduos de jabuticaba para proteção da saúde Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas desenvolveram uma técnica que ajuda a preservar os chamados probióticos, bactérias benéficas para o organismo. Essas bactérias costumam ser frágeis e podem morrer antes de cumprir sua função no corpo. Por Flipar

Divulgação/Festival da Jabuticaba de Sabará