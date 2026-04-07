Galeria

Crepioca: o que é, benefícios e como preparar a versátil receita

A crepioca é uma preparação simples, versátil e cada vez mais popular na alimentação brasileira. Especialmente entre quem busca opções mais leves ou com melhor perfil nutricional.

Por Flipar
Reprodução de vídeo Muito Gostoso

Resultado da mistura de tapioca com ovos, ela combina praticidade, sabor neutro e alto valor proteico, podendo ser consumida tanto em versões doces quanto salgadas. Ela é, basicamente, uma “panqueca” feita com goma de tapioca hidratada e ovo.

Reprodução do Instagram

A receita surgiu como uma alternativa mais nutritiva à tapioca tradicional, que, embora seja naturalmente sem glúten, possui baixo teor de proteínas e fibras. Ao adicionar o ovo, um alimento rico em proteínas e gorduras boas, a crepioca se torna mais equilibrada do ponto de vista nutricional, além de ganhar mais consistência e saciedade.

CrepioImagem gerada através de Inteligência Artificial

Um dos principais atrativos da crepioca está no seu perfil nutricional. O ovo contribui com proteínas de alto valor biológico, importantes para a manutenção da massa muscular e para o bom funcionamento do organismo. Já a tapioca é uma fonte de carboidratos de fácil digestão, fornecendo energia rápida, o que pode ser interessante antes de atividades físicas.

- Reprodução do Flickr Carla Renata Galassi

A receita é versátil, podendo ser combinada com ingredientes saudáveis como queijos magros, frango desfiado, legumes ou frutas, e tem preparo rápido, ideal para o café da manhã ou lanches intermediários.

Divulgação

A receita bÃ¡sica Ã© bastante simples e leva poucos ingredientes: um ovo, duas colheres de sopa de goma de tapioca hidratada e uma pitada de sal (opcional).

ReproduÃ§Ã£o do Youtube

Para fazer basta acrescentar a goma de tapioca e misturar até obter uma massa homogênea. Após aquecer uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje a mistura e espalhe como uma panqueca. Cozinhe por cerca de dois a 3 minutos de cada lado, até dourar levemente. Por fim, recheie a gosto e dobre ao meio antes de servir.

Reprodução do Youtube

No entanto, vale lembrar que, por ser baseada em carboidratos, o consumo deve ser equilibrado, especialmente para quem precisa controlar a glicemia.

Reprodução do Youtube

Veja Mais