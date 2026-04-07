Educação

Caneta Bic: a história do objeto simples que conquistou o mundo e seus detalhes curiosos

A história das canetas Bic começa com o empreendedor francês Marcel Bich, que em 1950 lançou uma versão acessível e confiável da caneta esferográfica. Ele simplificou o design criado anteriormente por László Bíró, tornando o produto mais barato e fácil de produzir em larga escala. Assim nascia a famosa BIC, que rapidamente ganharia o mundo.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

A grande inovação da Bic foi oferecer uma caneta descartável, com tinta de secagem rápida e fluxo constante, evitando borrões. Seu corpo transparente também permitia acompanhar o nível de tinta, algo prático para o dia a dia. Esse conjunto de características ajudou a transformar a escrita em algo mais simples e acessível.

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Com preço baixo e alta durabilidade, a caneta Bic se popularizou em escolas, escritórios e residências. Ao longo das décadas, tornou-se um objeto comum em praticamente todos os países. Estima-se que bilhões de unidades já tenham sido vendidas, consolidando a marca como uma das mais reconhecidas do planeta.

arquivo pessoal Mônica Sá

Outro fator importante para seu sucesso foi a padronização. O modelo clássico, conhecido como Cristal, mudou muito pouco desde seu lançamento. Esse design simples e funcional virou referência e até símbolo de praticidade no mundo dos materiais de escritório.

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Uma curiosidade famosa está no pequeno furo presente na tampa da caneta. Ele não está ali por acaso: trata-se de uma medida de segurança. Caso alguém engula a tampa acidentalmente, o orifício permite a passagem de ar, reduzindo o risco de sufocamento.

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Além disso, a própria caneta possui um pequeno orifício no corpo, que ajuda a equilibrar a pressão interna e externa. Isso evita vazamentos e garante um fluxo de tinta mais estável. Esses detalhes mostram como um objeto aparentemente simples envolve bastante engenharia para funcionar tão bem no dia a dia.

arquivo pessoal Mônica Sá

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