Caneta Bic: a história do objeto simples que conquistou o mundo e seus detalhes curiosos

A grande inovação da Bic foi oferecer uma caneta descartável, com tinta de secagem rápida e fluxo constante, evitando borrões. Seu corpo transparente também permitia acompanhar o nível de tinta, algo prático para o dia a dia. Esse conjunto de características ajudou a transformar a escrita em algo mais simples e acessível.
Com preço baixo e alta durabilidade, a caneta Bic se popularizou em escolas, escritórios e residências. Ao longo das décadas, tornou-se um objeto comum em praticamente todos os países. Estima-se que bilhões de unidades já tenham sido vendidas, consolidando a marca como uma das mais reconhecidas do planeta.
Outro fator importante para seu sucesso foi a padronização. O modelo clássico, conhecido como Cristal, mudou muito pouco desde seu lançamento. Esse design simples e funcional virou referência e até símbolo de praticidade no mundo dos materiais de escritório.
Uma curiosidade famosa está no pequeno furo presente na tampa da caneta. Ele não está ali por acaso: trata-se de uma medida de segurança. Caso alguém engula a tampa acidentalmente, o orifício permite a passagem de ar, reduzindo o risco de sufocamento.
Além disso, a própria caneta possui um pequeno orifício no corpo, que ajuda a equilibrar a pressão interna e externa. Isso evita vazamentos e garante um fluxo de tinta mais estável. Esses detalhes mostram como um objeto aparentemente simples envolve bastante engenharia para funcionar tão bem no dia a dia.