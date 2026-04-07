Educação Caneta Bic: a história do objeto simples que conquistou o mundo e seus detalhes curiosos A história das canetas Bic começa com o empreendedor francês Marcel Bich, que em 1950 lançou uma versão acessível e confiável da caneta esferográfica. Ele simplificou o design criado anteriormente por László Bíró, tornando o produto mais barato e fácil de produzir em larga escala. Assim nascia a famosa BIC, que rapidamente ganharia o mundo. Por Flipar

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