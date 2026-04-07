Edifício espelhado na Nova Zelândia com esculturas em movimento e experiências sensoriais atrai visitantes

Trata-se do Len Lye Centre, que, diferentemente de museus tradicionais, funciona como um ambiente experimental onde esculturas se movem, vibram e produzem sons reais, criando uma experiência imersiva para os visitantes.
O centro é dedicado exclusivamente ao artista Len Lye, pioneiro do cinema abstrato e da escultura cinética, cuja obra explorou intensamente relações entre movimento, luz e música.
Integrado ao complexo da Govett-Brewster Art Gallery, o edifício amplia as atividades do museu com exposições, pesquisas e projetos contemporâneos inspirados nas ideias do artista.
Ao circular pelo espaço, o visitante pode observar que muitas esculturas estão em constante movimento, acionadas por motores e mecanismos que transformam energia em vibração e som.
O centro também abriga áreas técnicas responsáveis pela conservação dessas peças, destacando o lado mecânico envolvido nas atrações. Além das esculturas, há galerias com desenhos e documentos que mostram a evolução criativa de Len Lye ao longo do tempo.
Outro destaque é o cinema especializado com 62 lugares, dedicado à exibição de filmes experimentais que exploram ritmo, cor e som em vez de narrativas convencionais. Um exemplo marcante é 'Free Radicals', obra em que formas abstratas dialogam diretamente com a trilha sonora.
O centro reúne um acervo completo do artista, atraindo pesquisadores e criadores interessados nas relações entre percepção sensorial e linguagem visual. Além disso, mantém programação ativa com eventos, mostras e festivais que estimulam o intercâmbio cultural.
Outro aspecto importante é a conexão entre arte e ciência, já que muitas esculturas exploram princípios físicos como vibração e ressonância. Programas educativos tornam esses conceitos acessíveis ao público em geral.
Diferentemente de espaços expositivos silenciosos, o centro incentiva uma participação corporal mais intensa do visitante. As exposições também combinam obras históricas com produções atuais, mostrando a continuidade da influência de Len Lye.
O projeto arquitetônico ainda favorece a integração com a cidade de New Plymouth, localizada na região de Taranaki, na Ilha Norte da Nova Zelândia, conhecida por investir em espaços públicos que aproximam arte, natureza e cotidiano da população.
Assim, o Len Lye Centre nÃ£o apenas preserva a histÃ³ria de um visionÃ¡rio, mas aponta para o futuro da criaÃ§Ã£o artÃstica, redefinindo a visita cultural como uma experiÃªncia de imersÃ£o total.