‘Lado oculto’, marcos históricos e mais: veja curiosidades sobre a missão Artemis II, que sobrevoou a Lua

A tripulação, composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, superou o recorde de distância da Apollo 13, atingindo 406.778 quilômetros da Terra.
Os astronautas puderam observar inclusive o 'lado oculto' da Lua — que não tem qualquer presença de luz solar — e ficaram cerca de 40 minutos sem comunicação com a Terra durante essa passagem.
A tripulação também presenciou fenômenos como o nascer e o pôr do Sol e um eclipse solar visto do espaço, além de registrar imagens e descrever características geológicas da superfície lunar.
Outro destaque foi o caráter simbólico da equipe: Victor Glover tornou-se o primeiro negro a orbitar a Lua, Christina Koch a primeira mulher e o canadense Jeremy Hansen o primeiro não estadunidense nessa trajetória.
Durante o voo, os astronautas também sugeriram nomes para duas crateras lunares: uma delas foi chamada de 'Integrity' (apelido da nave) e a outra de 'Carroll', em tributo à falecida esposa do comandante Wiseman.
O presidente Donald Trump parabenizou a equipe via telefone, classificando-os como 'pioneiros dos tempos modernos'. 'Eles têm muita coragem para fazer o que estão fazendo', acrescentou.
Após completar o sobrevoo, a cápsula Orion iniciou a chamada 'trajetória de retorno livre' — na qual a nave é naturalmente conduzida de volta ao planeta —, com uma estimativa de pouso na Terra no dia 10 de abril.
'Em todo esse vazio, nesse vasto nada que chamamos de universo, vocês têm esse oásis, esse belo lugar onde podemos coexistir”, disse Victor Glover em uma mensagem gravada a bordo da nave.
A missão Artemis II realizou apenas um sobrevoo da Lua — ou seja, sem pouso — porque a cápsula Orion spacecraft não foi projetada para aterrissar e os módulos de pouso ainda estão em desenvolvimento por empresas como SpaceX e Blue Origin.
Embora os Estados Unidos tenham pousado na Lua durante o programa Apollo entre 1969 e 1972, a infraestrutura lunar foi desativada após o fim da corrida espacial com a União Soviética, tornando necessário reconstruir praticamente tudo do zero.