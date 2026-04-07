Astronomia ‘Lado oculto’, marcos históricos e mais: veja curiosidades sobre a missão Artemis II, que sobrevoou a Lua Um assunto dominou os noticiários no dia 6 de abril de 2026: o histórico sobrevoo lunar com quatro astronautas a bordo da cápsula Orion spacecraft, parte da missão Artemis II, da NASA. Por Flipar

Divulgac?a?o/NASA