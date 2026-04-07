Astronomia

‘Lado oculto’, marcos históricos e mais: veja curiosidades sobre a missão Artemis II, que sobrevoou a Lua

Um assunto dominou os noticiários no dia 6 de abril de 2026: o histórico sobrevoo lunar com quatro astronautas a bordo da cápsula Orion spacecraft, parte da missão Artemis II, da NASA.

Por Flipar
Divulgac?a?o/NASA

A tripulação, composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, superou o recorde de distância da Apollo 13, atingindo 406.778 quilômetros da Terra.

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Os astronautas puderam observar inclusive o 'lado oculto' da Lua — que não tem qualquer presença de luz solar — e ficaram cerca de 40 minutos sem comunicação com a Terra durante essa passagem.

NASA Johnson

A tripulação também presenciou fenômenos como o nascer e o pôr do Sol e um eclipse solar visto do espaço, além de registrar imagens e descrever características geológicas da superfície lunar.

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Outro destaque foi o caráter simbólico da equipe: Victor Glover tornou-se o primeiro negro a orbitar a Lua, Christina Koch a primeira mulher e o canadense Jeremy Hansen o primeiro não estadunidense nessa trajetória.

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Durante o voo, os astronautas também sugeriram nomes para duas crateras lunares: uma delas foi chamada de 'Integrity' (apelido da nave) e a outra de 'Carroll', em tributo à falecida esposa do comandante Wiseman.

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O presidente Donald Trump parabenizou a equipe via telefone, classificando-os como 'pioneiros dos tempos modernos'. 'Eles têm muita coragem para fazer o que estão fazendo', acrescentou.

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Após completar o sobrevoo, a cápsula Orion iniciou a chamada 'trajetória de retorno livre' — na qual a nave é naturalmente conduzida de volta ao planeta —, com uma estimativa de pouso na Terra no dia 10 de abril.

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'Em todo esse vazio, nesse vasto nada que chamamos de universo, vocês têm esse oásis, esse belo lugar onde podemos coexistir”, disse Victor Glover em uma mensagem gravada a bordo da nave.

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A missão Artemis II realizou apenas um sobrevoo da Lua — ou seja, sem pouso — porque a cápsula Orion spacecraft não foi projetada para aterrissar e os módulos de pouso ainda estão em desenvolvimento por empresas como SpaceX e Blue Origin.

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Embora os Estados Unidos tenham pousado na Lua durante o programa Apollo entre 1969 e 1972, a infraestrutura lunar foi desativada após o fim da corrida espacial com a União Soviética, tornando necessário reconstruir praticamente tudo do zero.

Divulgação NASA

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