Vitaminas do complexo B: para que serve cada uma e onde encontrar

A vitamina B1 (tiamina) ajuda o corpo a gerar energia e atua no sistema nervoso. Pode ser encontrada em alimentos como carne suína, feijão, sementes e cereais integrais.
A vitamina B2 (riboflavina) contribui para a saúde da pele e produção de energia. Está presente em leite, ovos, amêndoas e vegetais verdes, como espinafre.
A vitamina B3 (niacina) auxilia no metabolismo e na circulação. Pode ser obtida em carnes, frango, peixe, amendoim e também em grãos integrais.
A vitamina B5 (ácido pantotênico) participa da produção de energia e hormônios. É encontrada em ovos, abacate, cogumelos, frango e batata.
A vitamina B7 (biotina) é conhecida por ajudar cabelos, pele e unhas. Pode ser encontrada em ovos, nozes, sementes, banana e aveia.
A vitamina B9 (ácido fólico) é essencial para a formação das células. Está em folhas verdes, como couve e espinafre, além de feijão, laranja e abacate.
A vitamina B12 (cobalamina) é importante para o sistema nervoso e o sangue. É encontrada principalmente em carnes, peixes, ovos e leite.
A falta dessas vitaminas pode causar cansaço, fraqueza e problemas de concentração. Em casos mais graves, pode levar à anemia e alterações no sistema nervoso.
Uma alimentação variada costuma garantir bons níveis de vitaminas do complexo B. Combinar diferentes grupos de alimentos é a melhor forma de manter o equilíbrio.
Gestantes, idosos e pessoas que não consomem alimentos de origem animal devem ter atenção. Em alguns casos, pode ser necessário acompanhamento profissional.