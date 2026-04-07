Galeria Minerais na alimentação: funções, fontes e cuidados com o excesso Os minerais são nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo e precisam ser obtidos por meio da alimentação. Diferentemente das vitaminas, eles são elementos químicos que atuam em processos como a formação de ossos, a produção de energia e o equilíbrio do corpo. Por Flipar

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