Minerais na alimentação: funções, fontes e cuidados com o excesso

Presentes em diversos alimentos do dia a dia, como frutas, legumes, carnes e grãos, esses nutrientes desempenham funções específicas e complementares. A ausência de qualquer um deles pode provocar desequilíbrios, mas o consumo em excesso também pode trazer prejuízos à saúde. Veja alguns essenciais.
Cálcio Fundamental para ossos e dentes, também atua na contração muscular. Está no leite, queijo e couve. A falta enfraquece os ossos; em excesso, pode favorecer cálculos renais.
Ferro Essencial para o transporte de oxigênio no sangue. É encontrado em carnes, feijão e lentilha. A deficiência causa anemia; o excesso pode sobrecarregar órgãos.
Magnésio Participa de centenas de reações no corpo, incluindo músculos e nervos. Presente em castanhas, aveia e espinafre. A falta causa fraqueza; o excesso pode provocar desconforto intestinal.
Fósforo Importante para ossos, dentes e produção de energia. Está em carnes, ovos e laticínios. A deficiência é rara; o excesso pode prejudicar o equilíbrio com o cálcio.
Potássio Ajuda no funcionamento muscular e no controle da pressão. Presente na banana, batata e abacate. A falta causa fraqueza; o excesso pode afetar o coração.
Zinco Atua na imunidade e na cicatrizaÃ§Ã£o. Encontrado em carnes, sementes e grÃ£os. A deficiÃªncia reduz a defesa do corpo; o excesso pode interferir em outros minerais.
Selênio Tem ação antioxidante e protege as células. Está na castanha-do-pará e em peixes. A falta é incomum; o excesso pode causar efeitos tóxicos.
Iodo Essencial para a tireoide e o metabolismo. Presente no sal iodado, peixes e frutos do mar. A falta pode causar bócio; o excesso também desregula a tireoide.
Cobre Auxilia na formação de células e no uso do ferro. Está em nozes, fígado e cacau. A deficiência é rara; o excesso pode ser prejudicial ao fígado.
Manganês Participa do metabolismo e da formação óssea. Presente em cereais integrais, nozes e chá. A falta é incomum; o excesso pode afetar o sistema nervoso.
Sódio Importante para o equilíbrio de líquidos e funções nervosas. Está no sal e em alimentos processados. A falta é rara; o excesso é comum e ligado à pressão alta.
Cromo Ajuda no controle da glicose no sangue. Encontrado em carnes, brócolis e cereais integrais. A deficiência é rara; o excesso pode causar efeitos adversos.