Galeria Conhece o maxixe? Hortaliça regula a glicose e ajuda a imunidade Com sabor levemente amargo e textura crocante, o maxixe é bastante consumido nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. A hortaliça pode ajudar na saciedade e tem propriedades diuréticas que auxiliam na eliminação de líquidos. Por Flipar

Flickr Dyana Mara