Celebridades e TV Márcio Garcia completa 56 anos e sua empresa tem faturamento de 500 milhões de reais Márcio Garcia completou 56 anos no dia 17 de abril de 2026 e, curiosamente, sua filha Nina Garcia também faz aniversário no mesmo dia e completou 21 anos de vida. A esposa do ator e mãe de Nina, Andréa Santa Rosa, compartilhou em suas redes fotos em família e um texto emocionante de homenagem aos dois. O casal tem quatro filhos, Pedro, Nina, Felipe e João, e os dois mais velhos já não moram mais com os pais. Nina mora nos Estados Unidos, onde estuda em Boston, enquanto Pedro faz faculdade em São Por Flipar

Reprodução instagram @oficialmarciogarcia