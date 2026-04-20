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20 de abril é Dia de Santa Rosa de Lima: veja santos peruanos de renome internacional

O catolicismo no Peru tem raízes profundas, ligadas ao período colonial e à forte atuação missionária na região andina. Ao longo dos séculos, a fé se misturou a elementos culturais locais, criando uma religiosidade marcante e popular. Igrejas, festas e devoções fazem parte do cotidiano peruano até hoje. Nesse contexto, surgiram figuras que se destacaram pela caridade, humildade e dedicação espiritual. Alguns desses santos ultrapassaram fronteiras e também são conhecidos e venerados internacional

Por Flipar
imagem i.a

Santa Rosa de Lima Nascida em 1586, em Lima, Isabel Flores de Oliva ficou conhecida por sua vida de extrema devoção e penitência. Desde jovem, dedicou-se à oração, ao cuidado dos pobres e doentes e a uma vida de simplicidade. Tornou-se terciária dominicana e ganhou fama de santidade ainda em vida. Sua espiritualidade intensa e suas práticas de sacrifício marcaram profundamente a religiosidade local

Cicero Moraes - wikimedia commons

Santa Rosa foi canonizada em 1671 pelo papa Clemente X, tornando-se a primeira santa das Américas. É frequentemente representada com uma coroa de rosas na cabeça, símbolo de seu nome e de sua devoção. Também aparece segurando o Menino Jesus ou em atitude de oração. É considerada padroeira do Peru e de toda a América Latina, sendo bastante conhecida entre católicos brasileiros.

Claudio Coello - wikimedia commons

São Martinho de Porres Nascido em 1579, também em Lima, Martinho de Porres era filho de uma mulher negra liberta e de um nobre espanhol. Viveu em um contexto de forte desigualdade social e racial, o que marcou sua trajetória. Tornou-se irmão leigo da Ordem Dominicana e destacou-se pela humildade, caridade e cuidado com enfermos, animais e pessoas em situação de pobreza. Sua fama de milagreiro cresceu ainda em vida.

domínio público

Foi canonizado em 1962 pelo papa João XXIII. São Martinho de Porres é frequentemente representado com uma vassoura, símbolo de sua humildade, e acompanhado de animais, como cães e gatos, que segundo a tradição conviviam pacificamente sob seus cuidados. Sua imagem é bastante popular no Brasil, especialmente ligada à caridade e à igualdade entre as pessoas.

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São João Macías João Macías nasceu na Espanha, em 1585, mas viveu grande parte de sua vida no Peru, onde se destacou por sua fé e dedicação religiosa. Assim como Martinho de Porres, ingressou na Ordem Dominicana como irmão leigo. Ficou conhecido por sua vida simples, pela oração constante e pelo atendimento aos pobres, especialmente na distribuição de alimentos. Sua atuação era marcada pela paciência e pela espiritualidade profunda.

Foi canonizado em 1975 pelo papa Paulo VI. São João Macías costuma ser representado com um rosário nas mãos, símbolo de sua devoção à oração, e às vezes com sacos de alimentos, remetendo à sua caridade. Embora menos conhecido que os outros dois, também tem devoção presente no Brasil, especialmente entre comunidades ligadas à tradição dominicana.

Cicero Moraes wikimedia commons

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