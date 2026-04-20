Galeria 20 de abril é Dia de Santa Rosa de Lima: veja santos peruanos de renome internacional O catolicismo no Peru tem raízes profundas, ligadas ao período colonial e à forte atuação missionária na região andina. Ao longo dos séculos, a fé se misturou a elementos culturais locais, criando uma religiosidade marcante e popular. Igrejas, festas e devoções fazem parte do cotidiano peruano até hoje. Nesse contexto, surgiram figuras que se destacaram pela caridade, humildade e dedicação espiritual. Alguns desses santos ultrapassaram fronteiras e também são conhecidos e venerados internacional Por Flipar

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