Fórmica: o laminado que virou sinônimo de praticidade e atravessa gerações em móveis e revestimentos

Na prática, a fórmica é um laminado plástico produzido a partir de camadas de papel impregnadas com resinas e prensadas em alta temperatura. Esse processo resulta em uma superfície dura, resistente e fácil de limpar. Por isso, é muito utilizada em cozinhas, escritórios e móveis de uso frequente. Seu acabamento também ajuda a proteger a base, geralmente feita de madeira ou MDF.
O uso da fórmica se popularizou ao longo do século 20, principalmente em ambientes domésticos e comerciais. Mesas de cozinha, balcões e até paredes já foram revestidos com esse material. Além da durabilidade, ela se destaca pela variedade de padrões disponíveis. Isso permite adaptar o visual a diferentes estilos de decoração sem grandes custos.
O nome “fórmica” vem da empresa Formica Corporation, criada nos Estados Unidos. Com o sucesso do produto, a marca acabou se tornando sinônimo do material em vários países. Assim como acontece com outras marcas famosas, o nome passou a ser usado de forma genérica. Mesmo hoje, muitas pessoas utilizam “fórmica” para se referir a qualquer laminado desse tipo.
Além do uso em móveis, a fórmica também pode ser aplicada em painéis, divisórias e até superfícies verticais. Em ambientes comerciais, é comum em restaurantes e consultórios por sua resistência e facilidade de higienização. Outro ponto importante é a variedade de acabamentos, que vão do brilho intenso ao fosco mais discreto. Isso amplia ainda mais suas possibilidades de uso.
Limpar fórmica é simples. Use pano macio ou esponja suave com água e detergente neutro. Passe o pano úmido e seque. Quando a sujeira estiver mais difícil, aça uma pastinha de bicarbonato com água. Aplique suavemente e retire com pano úmido. Nao use palha de aço bem produtos abrasivos.