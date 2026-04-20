Estilo de Vida Chimarrão: mais que uma bebida, um ritual que expressa identidade e atravessa gerações O chimarrão é mais do que uma bebida: é um símbolo cultural profundamente enraizado no sul do Brasil e em países vizinhos como Argentina, Uruguai e Paraguai. Preparado com erva-mate e água quente, ele carrega tradições que atravessam gerações e unem comunidades. O ato de compartilhar a cuia representa hospitalidade, amizade e respeito, criando vínculos sociais fortes. Além disso, o chimarrão é associado a momentos de reflexão e convivência, tornando-se parte da identidade regional. Sua prática c Por Flipar

Imagem gerada por Inteligência Artificial